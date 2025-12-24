Un juez federal dictó sentencia de 20 años de prisión a César Osvaldo Toledo Rodríguez, alias “Valdo” o “Baldo”, presunto integrante “Los Chapitos” relacionado con el llamado “Culiacanazo” en octubre de 2019, por el delito de delincuencia organizada con funciones de dirección, administración y supervisión.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó ante el juez con residencia en Hermosillo las pruebas necesarias contra Toledo Rodríguez, quien deberá compurgar la condena en el Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 11 ubicado en la capital sonorense.

Al sentenciado se le atribuye formar parte de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, en la cual fungía como operador logístico para el trasiego de fentanilo de México a los Estados Unidos de América.

Según las investigaciones ministeriales, trabajaba para Raúl Alberto Carrasco Lechuga “El Chore”, quien a su vez tenía relación directa con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, “El Chapito”, además de que se le relaciona con el denominado “Culiacanazo” de 2019.

César Osvaldo Toledo Rodríguez fue detenido en abril de 2023, en Culiacán, Sinaloa, por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

