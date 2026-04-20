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Ante el amago del mandatario estadounidense de tomar Cuba, el embajador de la isla en México, Eugenio Martínez, declaró que "no seremos testigos de la rendición".

Durante el “Maratón Cultural Antifascista”, realizado en el , las personas asistentes rechazaron la "política criminal e intervencionista de Estados Unidos", además que hicieron un llamado a resistir.

“Frente a las amenazas sembremos la solidaridad y la resistencia(…). No seremos testigos de la rendición de Cuba. Seremos protagonistas de la victoria. Como en Girón hace 65 años, la determinación en vencer o morir. Y les aseguro que venceremos”, pronunció el diplomático cubano la noche del domingo.

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Al conmemorarse el 65 aniversario de la Victoria de Playa Girón, el Monumento a la Revolución fue iluminado con los colores de la bandera cubana.

Conmemoración del 65 aniversario de la Victoria de Playa Girón en el Monumento a la Revolución iluminado con los colores de la bandera cubana. Foto: Embajada de Cuba / EL UNIVERSAL
Conmemoración del 65 aniversario de la Victoria de Playa Girón en el Monumento a la Revolución iluminado con los colores de la bandera cubana. Foto: Embajada de Cuba / EL UNIVERSAL

En el lugar también se recolectaron víveres para enviarlos a La Habana, en el marco del envío que ha hecho el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el maratón también se señaló el "cerco petrolero intensificado", tras la firma de la orden ejecutiva del presidente que declara a Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria”.

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