La coordinadora de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, exigió al diputado de Morena Cuauhtémoc Blanco que pida licencia y enfrente la justicia por las denuncias de abuso sexual que enfrenta en Morelos, estado donde fue gobernador. Esto, luego de que el legislador anunció una denuncia por daño por daño moral en contra del partido naranja por “usar su imagen sin su consentimiento”.

“La disculpa que pide, usted se la debe a las miles de mujeres en este país que exigen justicia frente a sus agresores y se enfrentan a un sistema que los protege. (…) Si realmente quiere dar un mensaje claro, pida licencia, renuncie al fuero y enfrente a la justicia. Deje de usar el poder para protegerse y demuestre su inocencia”, escribió Ortega en su cuenta de X.

Este viernes, entrevistado durante un encuentro deportivo en la Cámara de Diputados, Cuauhtémoc Blanco anunció que interpondrá una demanda por daño moral en contra de MC, por haber colocado espectaculares con su imagen en el estado de Morelos sin su consentimiento y exigiendo se aclare su estatus legal.

Ivonne Ortega, coordinadora de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados (07/03/2026). Foto: Especial

Cuauhtémoc Blanco busca castigar "acusaciones falsas" de mujeres

En la entrevista, el diputado de Morena también anunció que presentará una iniciativa para interponer sanciones ante posibles denuncias falsas de mujeres, relacionadas con delitos como violación y abuso sexual. Él fue acusado de tentativa de violación por parte de su media hermana mientras fue gobernador de Morelos.

“Yo estoy tranquilo, no me estoy escondiendo. Aquí estoy dando la cara y la voy a seguir dando. Por eso, ahora que salga este tema, (voy) hacer una iniciativa porque hay muchos hombres que han padecido lo mismo que yo. Y me han ido a ver a la oficina que los acusan sin argumentos”.

“Imagínate, si a mí me acusan por esto, que me pueden aventar 30, 40, 50 años, que es totalmente mentira, pues hacerle lo mismo y tratar de denunciar a la persona que mintió, que te hizo daño, que aplastó mi imagen”, dijo el viernes.

Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena (07/03/2026). Foto: Especial

En su respuesta, la diputada Ivonne Ortega criticó la propuesta legislativa de Cuauhtémoc Blanco en la semana que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

“En la semana del 8M, cuando niñas, adolescentes y mujeres salen a las calles para exigir un país más seguro, ustedes anuncian iniciativas para castigar ‘acusaciones falsas de mujeres’, pero no para sancionar a los violentadores”, señaló.

