Más Información

Gobiernos neoliberales descuidaron a los más desprotegidos, dice secretario de Hacienda en Senado

Gobiernos neoliberales descuidaron a los más desprotegidos, dice secretario de Hacienda en Senado

... y mientras ocurre la comparecencia, Adán Augusto ve el partido del Barcelona

... y mientras ocurre la comparecencia, Adán Augusto ve el partido del Barcelona

Inician reparación de grieta en puente de La Concordia, en Iztapalapa

Inician reparación de grieta en puente de La Concordia, en Iztapalapa

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Fallece Jane Goodall, científica que dedicó su vida a los chimpancés

Fallece Jane Goodall, científica que dedicó su vida a los chimpancés

Mexicanos rumbo a Gaza "preparados para el asalto"; denuncian intercepción por parte de Israel

Mexicanos rumbo a Gaza "preparados para el asalto"; denuncian intercepción por parte de Israel

Por seis votos contra tres, la Suprema Corte de Justicia de la Nación () aprobó revisar el caso de los predios en Lomas de Santa Fe que la Fiscalía General de la República () se disputa con inmobiliarias desde hace cinco años.

En sesión de este miércoles, el pleno determinó atraer el en revisión 11/ 2025, a solicitud de la FGR, para resolver en definitiva si los terrenos ubicados en el kilómetro 15 de la carretera federal México-Toluca, a la altura del puente denominado “Puerta Santa Fe”, son propiedad de la nación o de particulares.

Según la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, los terrenos son propiedad de la nación por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en 1907, en la época de Porfirio Díaz.

Lee también

Luego de que la FGR asegurara los terrenos con base en una denuncia anónima, empresas inmobiliarias presentaron un juicio de amparo en el que reclamaron la desincorporación de los predios.

En consecuencia, la jueza Segundo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Paloma Xiomara González, amparó a las empresas al señalar que los mencionados terrenos fueron desincorporados del patrimonio nacional el 13 de diciembre de 2018.

Derivado de lo anterior, la FGR impugnó la resolución ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal, recurso que admitió y envió a la Corte para su resolución definitiva.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses