La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) alertó sobre perfiles apócrifos en redes sociales, que suplantan la identidad de las ministros y ministros del Alto Tribunal para estafar a la ciudadanía.
La SCJN detalló en un comunicado que desde estas cuentas falsas se han enviado mensajes privados a diversos usuarios, a quienes les solicitan que se unan a grupos de WhatsApp, depósitos o transferencias de dinero y datos personales para inscribirlos en supuestos programas sociales.
“Desde la Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, se rechaza que alguna ministra o ministro haya hecho uso de su imagen para solicitar dinero ni gestionar apoyos sociales a través de redes sociales o servicios de mensajería”, agregó.
Ante esta situación, el Máximo Tribunal puso a disposición un listado de las cuentas oficiales y verificadas de los togados, con el fin de evitar posibles fraudes. Estos perfiles, señaló, son los únicos canales reconocidos para su comunicación pública.
Cuentas oficiales de los ministros
Hugo Aguilar Ortiz:
- https://www.facebook.com/hugo.aguilar.7311
- https://www.instagram.com/hugo_aguilar.o/
- https://x.com/HugoAguilarOrti
- https://www.tiktok.com/@hugo_aguilar.o
Lenia Batres Guadarrama:
- https://www.facebook.com/lenia.batres.guadarrama
- https://www.facebook.com/LeniaBatres1
- https://www.instagram.com/leniabatres/
- https://x.com/LeniaBatres
- https://www.tiktok.com/@leniabatresg
- https://www.youtube.com/@LeniaBatresGuadarrama
- https://www.youtube.com/@CdeEstudioMinistraDelPueblo
- https://www.linkedin.com/in/leniabatres/
- https://leniabatres.com.mx/
- https://whatsapp.com/channel/0029Vav7dB8840mBlWw4rc2v
- https://whatsapp.com/channel/0029VavPAPR/3juyqpZLFJOl
- https://linktr.ee/ministradelpueblo
Yasmín Esquivel Mossa:
- https://www.facebook.com/YasminEsquivelMossa
- https://www.instagram.com/yasminesquivelmx/
- https://x.com/yasminesquivel_
- https://www.tiktok.com/@yasminesquivel
- https://yasminesquivel.com/
Loretta Ortiz Ahlf:
- https://www.facebook.com/lorettaortiza
- https://www.instagram.com/lorettaortizahlf/
- https://x.com/lorettaortiza
- https://www.tiktok.com/@lorettaortizahlf
- https://www.youtube.com/@LorettaOrtizA
- https://www.linkedin.com/in/loretta-ortiz-ahlf-4b8a2a325/
María Estela Ríos González:
- https://www.instagram.com/mtra.estelarios/
- https://x.com/MtraEstelaRios
- https://www.tiktok.com/@mtraestelarios?_r=1&_t=ZS-9245tYTjhX2
- https://www.youtube.com/@Mtra.Mar%C3%ADaEstelaR%C3%Ados
Giovanni Azael Figueroa Mejía:
- https://www.facebook.com/giovannifigueroamejla
- https://www.instagram.com/giovanni.a.mejia.7/
- https://x.com/Giovanni_F_M
- https://www.tiktok.com/@giovanni.figueroa.mejia
- https://www.threads.com/@giovanni.a.mejia.7
- https://www.youtube.com/channel/UCN-Aeqi2FbUM_TnvM3v5t7A
- https://www.linkedin.com/in/giovanni-a-figueroa-mej%C3%ADa-
- 317988340/
- https://giovannifigueroa.com.mx/
Irving Espinosa Betanzo:
- https://www.facebook.com/profile.php?id=61568113753911
- https://www.instagram.com/irvingespinosabetanzo/
- https://x.com/IrvingEspinosa_
- https://www.tiktok.com/@irving.espinosa.b
Arístides Rodrigo Guerrero García:
- https://www.facebook.com/aristidesrodrigoguerrero.garcia
- https://www.instagram.com/aristidesrodrigo/
- https://x.com/AristidesRodri
- https://www.tiktok.com/@aristidesrodrigo
- https://www.threads.com/@aristidesrodrigo
- https://www.linkedin.com/in/aristides-rodrigo-guerrero-
- garc%C3%ADa-10a82570/
Sobre la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, se precisó que no tiene redes sociales.
Ayer, lunes 8 de diciembre, el ministro presidente Hugo Aguilar advirtió que estafadores empleaban su nombre para solicitar dinero y promover presuntos apoyos económicos.
“No he autorizado a ninguna persona o institución a pedir recursos en mi nombre. Cualquier perfil, mensaje o publicación que así lo haga es totalmente ajeno a mi persona y busca engañar a la ciudadanía”, advirtió.
