La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) alertó sobre perfiles apócrifos en redes sociales, que suplantan la identidad de las ministros y ministros del Alto Tribunal para estafar a la ciudadanía.

La SCJN detalló en un comunicado que desde estas cuentas falsas se han enviado mensajes privados a diversos usuarios, a quienes les solicitan que se unan a grupos de WhatsApp, depósitos o transferencias de dinero y datos personales para inscribirlos en supuestos programas sociales.

“Desde la Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, se rechaza que alguna ministra o ministro haya hecho uso de su imagen para solicitar dinero ni gestionar apoyos sociales a través de redes sociales o servicios de mensajería”, agregó.

Ante esta situación, el Máximo Tribunal puso a disposición un listado de las cuentas oficiales y verificadas de los togados, con el fin de evitar posibles fraudes. Estos perfiles, señaló, son los únicos canales reconocidos para su comunicación pública.

Sesión de la SCJN este 13 de noviembre del 2025 para definir juicios fiscales de Grupo Salinas. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL.

Cuentas oficiales de los ministros

Hugo Aguilar Ortiz:

https://www.facebook.com/hugo.aguilar.7311

https://www.instagram.com/hugo_aguilar.o/

https://x.com/HugoAguilarOrti

https://www.tiktok.com/@hugo_aguilar.o

Lenia Batres Guadarrama:

https://www.facebook.com/lenia.batres.guadarrama

https://www.facebook.com/LeniaBatres1

https://www.instagram.com/leniabatres/

https://x.com/LeniaBatres

https://www.tiktok.com/@leniabatresg

https://www.youtube.com/@LeniaBatresGuadarrama

https://www.youtube.com/@CdeEstudioMinistraDelPueblo

https://www.linkedin.com/in/leniabatres/

https://leniabatres.com.mx/

https://whatsapp.com/channel/0029Vav7dB8840mBlWw4rc2v

https://whatsapp.com/channel/0029VavPAPR/3juyqpZLFJOl

https://linktr.ee/ministradelpueblo

Yasmín Esquivel Mossa:

https://www.facebook.com/YasminEsquivelMossa

https://www.instagram.com/yasminesquivelmx/

https://x.com/yasminesquivel_

https://www.tiktok.com/@yasminesquivel

https://yasminesquivel.com/

Loretta Ortiz Ahlf:

https://www.facebook.com/lorettaortiza

https://www.instagram.com/lorettaortizahlf/

https://x.com/lorettaortiza

https://www.tiktok.com/@lorettaortizahlf

https://www.youtube.com/@LorettaOrtizA

https://www.linkedin.com/in/loretta-ortiz-ahlf-4b8a2a325/

María Estela Ríos González:

https://www.instagram.com/mtra.estelarios/

https://x.com/MtraEstelaRios

https://www.tiktok.com/@mtraestelarios?_r=1&_t=ZS-9245tYTjhX2

https://www.youtube.com/@Mtra.Mar%C3%ADaEstelaR%C3%Ados

Giovanni Azael Figueroa Mejía:

https://www.facebook.com/giovannifigueroamejla

https://www.instagram.com/giovanni.a.mejia.7/

https://x.com/Giovanni_F_M

https://www.tiktok.com/@giovanni.figueroa.mejia

https://www.threads.com/@giovanni.a.mejia.7

https://www.youtube.com/channel/UCN-Aeqi2FbUM_TnvM3v5t7A

https://www.linkedin.com/in/giovanni-a-figueroa-mej%C3%ADa-

317988340/

https://giovannifigueroa.com.mx/

Irving Espinosa Betanzo:

https://www.facebook.com/profile.php?id=61568113753911

https://www.instagram.com/irvingespinosabetanzo/

https://x.com/IrvingEspinosa_

https://www.tiktok.com/@irving.espinosa.b

Arístides Rodrigo Guerrero García:

https://www.facebook.com/aristidesrodrigoguerrero.garcia

https://www.instagram.com/aristidesrodrigo/

https://x.com/AristidesRodri

https://www.tiktok.com/@aristidesrodrigo

https://www.threads.com/@aristidesrodrigo

https://www.linkedin.com/in/aristides-rodrigo-guerrero-

garc%C3%ADa-10a82570/

Sobre la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, se precisó que no tiene redes sociales.

Sara Irene Herrerías Guerra es la única ministra de la Suprema Corte que no tiene ninguna red social. Foto: Cortesía SCJN/ Cuartoscuro

Ayer, lunes 8 de diciembre, el ministro presidente Hugo Aguilar advirtió que estafadores empleaban su nombre para solicitar dinero y promover presuntos apoyos económicos.

“No he autorizado a ninguna persona o institución a pedir recursos en mi nombre. Cualquier perfil, mensaje o publicación que así lo haga es totalmente ajeno a mi persona y busca engañar a la ciudadanía”, advirtió.

