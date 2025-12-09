Más Información

Llegan al Senado 17 mil ejemplares de "Grandeza", el libro de AMLO; serán entregados como “regalo navideño” entre la población

Diputados avalan en lo general prohibición de vapeadores; aprueban hasta 8 años de prisión a quien los venda o produzca

Niños migrantes en EU son detenidos por más tiempo del límite legal, admite ICE

SAT logra nuevo récord en recaudación de impuestos en noviembre con 4.9 billones de pesos

VIDEO Paracaidista desciende en calles del Centro de la CDMX; queda atorado en un semáforo

Gobernador de Michoacán se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional; acude también gabinete de Seguridad

La Suprema Corte de Justicia de la Nación () alertó sobre perfiles apócrifos en redes sociales, que suplantan la identidad de las ministros y ministros del Alto Tribunal para estafar a la ciudadanía.

La SCJN detalló en un comunicado que desde estas cuentas falsas se han enviado mensajes privados a diversos usuarios, a quienes les solicitan que se unan a grupos de WhatsApp, depósitos o transferencias de dinero y datos personales para inscribirlos en supuestos programas sociales.

“Desde la Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, se rechaza que alguna ministra o ministro haya hecho uso de su imagen para solicitar dinero ni gestionar apoyos sociales a través de redes sociales o servicios de mensajería”, agregó.

Ante esta situación, el puso a disposición un listado de las cuentas oficiales y verificadas de los togados, con el fin de evitar posibles fraudes. Estos perfiles, señaló, son los únicos canales reconocidos para su comunicación pública.

Sesión de la SCJN este 13 de noviembre del 2025 para definir juicios fiscales de Grupo Salinas. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL.
Cuentas oficiales de los ministros

Hugo Aguilar Ortiz:

  • https://www.facebook.com/hugo.aguilar.7311
  • https://www.instagram.com/hugo_aguilar.o/
  • https://x.com/HugoAguilarOrti
  • https://www.tiktok.com/@hugo_aguilar.o

Lenia Batres Guadarrama:

  • https://www.facebook.com/lenia.batres.guadarrama
  • https://www.facebook.com/LeniaBatres1
  • https://www.instagram.com/leniabatres/
  • https://x.com/LeniaBatres
  • https://www.tiktok.com/@leniabatresg
  • https://www.youtube.com/@LeniaBatresGuadarrama
  • https://www.youtube.com/@CdeEstudioMinistraDelPueblo
  • https://www.linkedin.com/in/leniabatres/
  • https://leniabatres.com.mx/
  • https://whatsapp.com/channel/0029Vav7dB8840mBlWw4rc2v
  • https://whatsapp.com/channel/0029VavPAPR/3juyqpZLFJOl
  • https://linktr.ee/ministradelpueblo

Yasmín Esquivel Mossa:

  • https://www.facebook.com/YasminEsquivelMossa
  • https://www.instagram.com/yasminesquivelmx/
  • https://x.com/yasminesquivel_
  • https://www.tiktok.com/@yasminesquivel
  • https://yasminesquivel.com/

Loretta Ortiz Ahlf:

  • https://www.facebook.com/lorettaortiza
  • https://www.instagram.com/lorettaortizahlf/
  • https://x.com/lorettaortiza
  • https://www.tiktok.com/@lorettaortizahlf
  • https://www.youtube.com/@LorettaOrtizA
  • https://www.linkedin.com/in/loretta-ortiz-ahlf-4b8a2a325/

María Estela Ríos González:

  • https://www.instagram.com/mtra.estelarios/
  • https://x.com/MtraEstelaRios
  • https://www.tiktok.com/@mtraestelarios?_r=1&_t=ZS-9245tYTjhX2
  • https://www.youtube.com/@Mtra.Mar%C3%ADaEstelaR%C3%Ados

Giovanni Azael Figueroa Mejía:

  • https://www.facebook.com/giovannifigueroamejla
  • https://www.instagram.com/giovanni.a.mejia.7/
  • https://x.com/Giovanni_F_M
  • https://www.tiktok.com/@giovanni.figueroa.mejia
  • https://www.threads.com/@giovanni.a.mejia.7
  • https://www.youtube.com/channel/UCN-Aeqi2FbUM_TnvM3v5t7A
  • https://www.linkedin.com/in/giovanni-a-figueroa-mej%C3%ADa-
  • 317988340/
  • https://giovannifigueroa.com.mx/

Irving Espinosa Betanzo:

  • https://www.facebook.com/profile.php?id=61568113753911
  • https://www.instagram.com/irvingespinosabetanzo/
  • https://x.com/IrvingEspinosa_
  • https://www.tiktok.com/@irving.espinosa.b

Arístides Rodrigo Guerrero García:

  • https://www.facebook.com/aristidesrodrigoguerrero.garcia
  • https://www.instagram.com/aristidesrodrigo/
  • https://x.com/AristidesRodri
  • https://www.tiktok.com/@aristidesrodrigo
  • https://www.threads.com/@aristidesrodrigo
  • https://www.linkedin.com/in/aristides-rodrigo-guerrero-
  • garc%C3%ADa-10a82570/

Sobre la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, se precisó que no tiene redes sociales.

Sara Irene Herrerías Guerra es la única ministra de la Suprema Corte que no tiene ninguna red social. Foto: Cortesía SCJN/ Cuartoscuro
Ayer, lunes 8 de diciembre, el advirtió que estafadores empleaban su nombre para solicitar dinero y promover presuntos apoyos económicos.

“No he autorizado a ninguna persona o institución a pedir recursos en mi nombre. Cualquier perfil, mensaje o publicación que así lo haga es totalmente ajeno a mi persona y busca engañar a la ciudadanía”, advirtió.

