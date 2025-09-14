La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), alertó por una escalada del conflicto limítrofe entre Belice y Guatemala, luego de la colocación ilegal de una bandera guatemalteca en la isla Sarstún, así como la presencia naval de esa nación en aguas beliceñas, lo que ha provocado tensiones entre las fuerzas armadas de ambas naciones.

El presidente de la Copppal, Alejandro Moreno, expresó al primer ministro de Belice, Johnny Briceño, la solidaridad de los partidos políticos integrantes de esa organización, al tiempo que pidió al gobierno de Guatemala respeto a la soberanía nacional y la integridad territorial de Belice, así como el retiro naval guatemalteco de aguas beliceñas.

Dijo que este diferendo territorial, que se encuentra ante la Corte Internacional de Justicia, debe resolverse mediante el diálogo y en el marco del derecho internacional, por lo que hizo un exhorto al presidente guatemalteco Bernardo Arévalo a aceptar la propuesta del primer ministro Briceño y establecer un encuentro pacífico entre ambas naciones, que ayude a una desescalada del conflicto.

El presidente de la Copppal hizo un llamado al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y al secretario General de la OEA, Albert Ramdin, a interceder con sus buenos oficios para que Belice y Guatemala puedan establecer una mesa de diálogo que ayude a que la situación retorne a la normalidad.

Dijo que la Copppal fue fundamental en los esfuerzos para lograr la paz en Guatemala, así como para concretar la independencia de Belice en 1981, apoyando todas las acciones del doctor George Price, padre de la patria beliceña.

“Somos una organización que siempre ha trabajado en la región, a favor de la paz, por ello nos preocupa que el conflicto entre dos naciones hermanas se acrecenté y haremos todos los esfuerzos para ayudar a la construcción de los acuerdos que ayuden a superar este diferendo”, expresó Alejandro Moreno.

Recordó que luego de la independencia de Belice, en víspera de una guerra con Guatemala, los esfuerzos del gobierno priista del entonces presidente José López Portillo evitaron el conflicto y en esas negociaciones, la Copppal jugó un papel clave, junto al doctor George Price y Florencio Marín, “por lo que hoy, nuevamente seguiremos trabajando desde nuestro espacio, para superar los riesgos de un conflicto de mayores dimensiones”.

El dirigente de los partidos progresistas del continente pidió brindar una oportunidad al diálogo, a la negociación, para concretar un acuerdo entre ambas naciones, en espera de la resolución de la Corte de Justicia Penal.

