El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias con chubascos, descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo en zonas de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala y Morelos, de 15 a 18 horas de este martes.

La dependencia de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) indicó que en las siguientes tres horas, se prevén lluvias y vientos fuertes que podrían ocasionar caída de árboles y anuncios publicitarios en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (Cdmx).

Mientras que en el Estado de México (Edomex), las zonas afectadas son: Tejupilco, Valle de Bravo, Toluca, Lerma, Ixtapan de la Sal, Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán, Zumpango, Ecatepec, Texcoco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Amecameca.

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Por su parte, las regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán, Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis, Tehuacán-Sierra Negra y Mixteca de Puebla se verán afectadas en las próximas horas.

Así como las regiones de Sierra Alta, Huasteca, Sierra Gorda, Sierra Baja, Valle del Mezquita, Comarca Minera, Cuencia de México, Sierra de Tenango, Valle de Tulancingo y Altiplanicie Pulquera de Hidalgo; además de la Sierra Alta, Huasteca, Sierra Gorda, Sierra Baja, Valle del Mezquital, Comarca Minera, Cuenca de México, Sierra de Tenango, Valle de Tulancingo y Altiplanicie Pulquera de Querétaro.

A través de redes sociales, la CONAGUA advirtió que las regiones Norte, Poniente, Oriente, Centronorte, Centrosur y Sur de Tlaxcala también presentarán precipitaciones, al igual que las regiones Norte, Cuernavaca, Cuautla y Norte, Cuernavaca, Cuautla, Noreste, Poniente, Sur y Sureste de Morelos.

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Además, en el noroeste y norte de México habrá lluvias y chubascos en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Zacatecas y Aguascalientes. Mientras que en Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Zacatecas y Aguascalientes se pronostican rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora (km/h).

En regiones de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí habrá lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas, así como lluvias y chubascos y rachas de viento de hasta 60 km/h.

En la zona occidente del país, habrá lluvias y chubascos con descargas eléctricas en Nayarit, Jalisco, Guanajuato y Michoacán, donde también se presentarán rachas de viento.

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Por chubascos y lluvias fuertes en Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, la dependencia advirtió a la población que se podrían generar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. Este martes también habrán precipitaciones en Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

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