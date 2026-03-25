El pleno del Consejo Universitario de la UNAM aprobó la Cuenta Anual 2025, que ascendió a 60 mil 135.9 millones de pesos, de los cuales se canalizaron 36 mil 232 millones de pesos a Docencia, que equivalen al 61.1% De ellos, 28 mil 213 millones fueron para el nivel superior, en el que se atienden a 265 mil 957 estudiantes, y en posgrado a 33 mil 851 personas.

Para la educación media superior se asignaron ocho mil 19 millones de pesos. En ese nivel se tiene una matrícula de 106 mil 97 alumnas y alumnos, de esos, 34 mil 303 fueron de primer ingreso.

A Investigación -que comprende 36 institutos, 13 centros y 14 programas universitarios- se dedicaron 15 mil 681.7 millones de pesos -26.4%-. Se obtuvieron 11 mil 829 productos de investigación.

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En el caso de Extensión Universitaria se destinaron cuatro mil 412.6 millones de pesos -7.5%- para atender 27 museos y 18 recintos históricos que albergaron 75 exposiciones y 11 mil 236 actividades que atendieron una audiencia de dos millones de asistentes presenciales y a distancia.

A Gestión Institucional correspondieron dos mil 987.3 millones de pesos. Este gasto, que incluye planeación, servicios administrativos, apoyo a la comunidad, normatividad, vigilancia y fiscalización se mantuvo sin exceder el cinco por ciento.

Además, se dedicaron 822 mil 305 pesos a costos y gastos de la tienda de autoservicio.

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En la sesión, la directora de la Escuela Nacional Preparatoria, María Dolores Valle Martínez, destacó que la actual administración ha colocado al bachillerato como prioridad estratégica; muestra de ello es la inversión histórica de más de 400 millones de pesos en los nueve planteles de ese sistema, en beneficio de las y los alumnos y del profesorado.

A través del Proyecto de Mejoramiento a la Infraestructura Física del Bachillerato, detalló, se invirtieron más de 230 millones de pesos con los cuales se rehabilitaron 187 núcleos sanitarios, se construyeron 14 velarias con puntos de conexión para tener espacios de recreación y se rehabilitaron 31 áreas deportivas -canchas de basquetbol, voleibol, futbol y pistas de atletismo-.

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Como parte del Programa de Equipamiento para Facultades y Escuelas se invirtieron 227 millones de pesos para renovar y adquirir cuatro mil 500 lámparas, tres mil 500 luminarias, 13 mil 500 sillas, dos mil mesas, 900 bancos, 300 restiradores, tres mil equipos de cómputo, 250 laptops, tres mil 600 butacas para auditorios y salas audiovisuales, 300 pantallas para estos lugares, así como 500 pizarrones blancos, entre otros.

El Consejo también designó al contador público independiente Alfonso T. Lebrija Guiot para dictaminar la Cuenta Anual 2026.

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