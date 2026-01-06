La presidenta del Comité Técnico de Parquímetros de la colonia Juárez, Enedina Sánchez, aseguró que en enero se colocarán luminarias inteligentes, con una inversión de 16 millones de pesos, que se generan por el uso de dichos aparatos en la zona.

Indicó que este proyecto iniciará alrededor del 20 de enero y tendrá una duración de tres meses, por lo que para abril esta zona ya estará totalmente iluminada.

Mencionó que abarcará cada calle de la colonia Juárez, desde Lieja, Bucareli, Paseo de la Reforma, avenida Chapultepec, entre otras.

“Desde hace mucho le hace falta iluminación a la Zona Rosa y a la colonia Juárez, pero se va a atender, por lo cual se va a iluminar toda la colonia, pero quiero que quede muy claro que se va a iluminar no porque viene el Mundial, sino para los vecinos”, dijo.

“Queremos que sea en beneficio de los vecinos, porque es con el recurso del Comité Técnico de los Parquímetros, ayudaría en la seguridad, en la calidad de vida y en la seguridad de la familia”, explicó.

Enedina Sánchez comentó que esta iluminación será de alta tecnología y contará con un módulo de autogestión instalado por la empresa ISB Grupo Fesa México en la alcaldía Cuauhtémoc, con lo que esta y la demarcación monitorearán que no se roben los cables, no se cuelguen de la luz, así como las luminarias.

Indicó que este proyecto de energías limpias tendrá una garantía de siete años por cualquier falla y se llevará a cabo con estos recursos, pues ni la alcaldía ni el Gobierno capitalino pueden destinar recursos para iluminar por completo una sola colonia.