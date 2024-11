Con el lema: “Si Nos Escuchan Es A Todas”, Conductoras y Repartidoras Unidas de México (CRUM) se manifestaron en contra de la reforma laboral para repartidores por aplicación, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Denunciaron que no tiene perspectiva de género y que las mujeres no fueron tomadas en cuenta para su realización.

“Señora presidenta, en su primer discurso, usted habló de la importancia de impulsar a las mujeres, de lo mucho que valoraba los esfuerzos y las luchas que durante años hemos vivido las mujeres para lograr nuestras metas y nuestros sueños. Hoy, aquí y allá afuera, estamos muchas mujeres que, por diferentes razones o problemas, no podemos trabajar bajo una subordinación y por eso le pedimos no nos cambie nuestra forma de trabajar. No nos quite lo que para muchas es nuestra única fuente de ingresos”, expresó la repartidora Ivonne Fuentes.

Aunque le agradeció su preocupación por querer darles seguridad social, le pidieron que se respete la libertad laboral y económica de las repartidoras, pues muchas mujeres necesitan la flexibilidad de horarios para dedicarse a sus hogares, labores de cuidado de personas adultas mayores y demás actividades.

En conferencia de prensa, representantes aprovecharon para leer una carta dirigida a Sheinbaum Pardo, misma que enviarán esta semana a la Oficialía de Presidencia.

“Primero que nada, queremos decirle lo mucho que significa para nosotras verla como la primera mujer al frente del país. Es un momento histórico y una inspiración para todas. Tener a una mujer en la máxima responsabilidad política en el país nos llena de esperanza y orgullo”, dice el escrito.

Posteriormente, expresaron que les preocupa la reforma que la Secretaría del Trabajo propone para regular la prestación de servicios en aplicaciones. Consideran que podría afectarlas de forma muy dura, dados los efectos que la subordinación, los menores ingresos por mayor cobro de impuestos, los procesos de selección estrictos y menos puestos disponibles tendrían para las ya fuertes vulnerabilidades que atraviesan las mujeres en este país.

“Para muchas de nosotras, esta labor plantea una muy buena oportunidad para generar ingresos al tiempo que nos hacemos cargo de nuestros hogares, familias y/o otros proyectos de vida. Queremos contarle un poco más de cómo es para nosotras este trabajo: entre las conductoras y repartidoras hay mamás solteras, mujeres que enfrentamos acoso a diario y compañeras que, como muchas en este país, tenemos que luchar para sacar adelante a nuestros hijos o familias”, explicaron.

Una reforma que no contemple las realidades de las mujeres, podría complicar aún más sus labores diarias, dijeron. De aprobarse esta reforma, se añadiría un capítulo a la Ley federal del Trabajo para regular el trabajo en plataformas digitales para regular a choferes y repartidores y se establece un régimen transitorio para que el IMSS implemente un piloto de carácter obligatorio para las empresas.

“Nos preocupa que, si esta reforma no se construye escuchándonos, podamos perder no solo nuestra fuente de ingresos, sino también la autonomía que hemos construido con mucho esfuerzo. Imponer reglas que no consideren nuestra realidad puede llevar a muchas de nosotras a abandonar este trabajo, lo que sería un golpe muy duro para nuestras familias”, advirtieron.

Por lo que pide una reunión con la presidenta para que puedan platicar directamente sobre esta propuesta, con el fin de mejorar sus condiciones laborales. Asimismo, advirtieron que de ser aprobada, empresas como Uber, DiDi y Rappi, podrían incrementar las tarifas entre 40 y 50% y muchas personas dejarían de utilizar los servicios por el costo.

“No va a tener la misma demanda, también los mismos servicios van a ser precarios y esto va a incrementar el costo y cuando la aplicación de esta recaudación del seguro social nos impacte en nuestras ganancias, finalmente eso va a quitar un porcentaje de ese ingreso que teníamos ya libre sobre de algo que ni siquiera se nos ha preguntado si lo queremos o no lo queremos de manera opcional”, sentenció otra repartidora.

