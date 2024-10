El sindicato Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA) reconoció que la propuesta presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, la cual busca regular las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas digitales, aún tiene aspectos que mejorar.

En conferencia de prensa, líderes del sindicato señalaron que es un gran paso hacia la formalización del trabajo en plataformas digitales. “Celebramos que se reconozca por primera vez la relación laboral entre los trabajadores y las empresas de aplicaciones. Es un logro que, sin duda, marca un antes y un después en la historia del gremio”, dijeron.

A pesar de esto, señalaron que la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo para beneficiar a las personas trabajadoras de plataformas digitales mantiene la flexibilidad horaria, una demanda por la que siempre han luchado.

Apuntaron que la posibilidad de cada trabajador y trabajadora a decidir su propio horario sigue intacta: “Lo que es perfectible y lo que es mejorable son estas observaciones por ejemplo y muy concreto respecto al tiempo de conexión. Los trabajadores de plataformas digitales se conectan a la plataforma y todo este tiempo que están conectados disponibles ya para recibir pedidos y recibir viajes no se les paga y según la ley federal de trabajo la jornada de trabajo implica todo el tiempo que un trabajador está disponible para el patrón”, señaló Sergio Guerrero Ornelas, Secretario general de la UNTA.

Por lo que, explicó el sindicato, el reconocimiento de la subordinación discontinua no significa una pérdida de autonomía, sino que abre la puerta para que quienes trabajan más horas puedan acceder a derechos como seguridad social, reparto de utilidades, e indemnizaciones en caso de accidentes”.

Por otro lado, apuntaron que la reforma no contempla el cálculo del salario, por ejemplo, no contempla el tiempo de conexión: los minutos y horas en que los trabajadores están disponibles pero no reciben pedidos o viajes.

“Este tiempo sigue siendo parte del trabajo y debe ser reconocido para evitar que Ios repartidores y conductores sean penalizados económicamente por la inactividad que ellos no controlan. El avance hacia la formalización no debe implicar una precarización encubierta”, reiteraron.

Por lo que consideran que en el salario debería estar contemplado el tiempo de conexión para tener mejores condiciones de trabajo y que no se le castigue económicamente al trabajador por la cantidad de viajes que hace o que realiza.

También señalaron la ausencia de mecanismos claros para garantizar la protección de aquellos trabajadores que no alcanzan el salario mínimo mensual. Al decir que el salario mínimo debería ser una realidad y un derecho para todos los trabajadores de plataformas, refrendaron que debe ser independiente a la cantidad de pedidos que logren aceptar.

“Hemos estado impulsando este reconocimiento laboral, esta reforma a la Ley Federal del Trabajo en la cual se nos reconoce como trabajadores y trabajadoras, poniendo de manifiesto esta relación de subordinación que se nos ha negado desde hace 11 años que llegaron las aplicaciones con el cuento de que éramos socios”, expresó Alan Ramos Solís, Secretario de trabajo y seguridad social de la UNTA.

Sobre el porcentaje que pagarían para ser derechohabientes de salud pública, explicaron que los trabajadores estarían en un esquema tripartito, donde abonaría la empresa, el gobierno y ellos mismos.

“Seguramente una tercera parte del costo total de la Seguridad Social, a diferencia de lo que existe ahora, que es solamente un programa de afiliación de manera voluntaria. Entonces, ahí cada trabajador paga por completo su Seguridad Social”, contestó Guerrero Ornelas.

Por último, explicaron que el sindicato representa a repartidores y conductores y otros trabajadores de plataformas digitales. Actualmente cuentan con 3 mil trabajadores en cinco estados: Colima, Guanajuato, Baja California, Tamaulipas y San Luis Potosí.

