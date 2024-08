Desde el 1 de diciembre de 2018 hasta julio de este año, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) únicamente ha recibido un total de dos denuncias por presuntos casos de hostigamiento sexual.

De acuerdo con la solicitud de transparencia con folio 330008524000292 elaborada por EL UNIVERSAL, derivado de la revisión de expedientes, el organismo dirigido por Ana Gabriela Guevara recibió una de las denuncias en la Ciudad de México, en la disciplina de pentatlón moderno y otra en el estado de Guanajuato, en la disciplina de karate señalando a la Federación Mexicana de Karate.

Según informó la Conade, ambas denuncias no fueron admitidas “debido a que en ambos casos las personas señaladas como agresoras no ocupaban un cargo o comisión dentro del servicio público federal”, hecho por el que no son competencia de dicha Comisión.

Lee también Atleta mexicana lanza dardo, tras visita de Ana Gabriela Guevara a su competencia: "Es su trabajo"

El martes 9 de mayo, Tamara Vega, pentatleta mexicana, señaló a Sergio Escalante, entonces entrenador nacional de pentatlón, de manipularla para sostener una relación de pareja cuando era menor de edad, misma en la que fue víctima de agresiones psicológicas, físicas y sexuales.

El 28 de septiembre de 2023, Danae, atleta de la Conade, originaria de León, Guanajuato, expuso los abusos de los que fue víctima desde los 14 años por parte de su entrenador Axel “N”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv