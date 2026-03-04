Más Información
La tarde de este miércoles 4 de marzo se llevó a cabo otra manifestación de comerciantes de la calle Moneda, quienes cerraron los accesos a Palacio Nacional en exigencia del libre tránsito para ejercer su profesión.
Al menos son ocho personas las que mantienen cerradas las puertas al recinto histórico, impidiendo la entrada y salida de visitantes y trabajadores, también de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
"Comerciantes de calle Moneda exigimos la apertura total para el libre tránsito peatonal para poder ejercer nuestra actividad comercial. Nosotros solo queremos trabajar", mostraron en una manta.
A la par de esta toma de accesos, familiares de los hermanos Gregorio, Omar y Javier Ramírez, desaparecidos en Mazatlán, Sinaloa, así como de su cuñado Óscar García, mantienen bloqueada la calle Correo Mayor, en exigencia de su aparición con vida.
