La tarde de este miércoles 4 de marzo se llevó a cabo otra manifestación de comerciantes de la calle Moneda, quienes cerraron los accesos a Palacio Nacional en exigencia del libre tránsito para ejercer su profesión.

Al menos son ocho personas las que mantienen cerradas las puertas al recinto histórico, impidiendo la entrada y salida de visitantes y trabajadores, también de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lee también “El Mencho” también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos

Comerciantes toman accesos de Palacio Nacional en la calle Moneda. 4 de marzo de 2026. Foto: Eduardo Dina | El Universal

"Comerciantes de calle Moneda exigimos la apertura total para el libre tránsito peatonal para poder ejercer nuestra actividad comercial. Nosotros solo queremos trabajar", mostraron en una manta.

A la par de esta toma de accesos, familiares de los hermanos Gregorio, Omar y Javier Ramírez, desaparecidos en Mazatlán, Sinaloa, así como de su cuñado Óscar García, mantienen bloqueada la calle Correo Mayor, en exigencia de su aparición con vida.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc/apr