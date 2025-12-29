Más Información

Descarrilamiento del Interoceánico deja a Doña Jovita sin dos hijas; "querían ir a conocer y pasear"

Descarrilamiento del Interoceánico deja a Doña Jovita sin dos hijas; "querían ir a conocer y pasear"

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Inicia entrega de cuerpos tras tragedia del Tren Interoceánico; familia recibe restos de niña de 9 años

Inicia entrega de cuerpos tras tragedia del Tren Interoceánico; familia recibe restos de niña de 9 años

Sheinbaum se reúne con víctimas tras descarrilamiento del Interoceánico; recorre hospitales en Oaxaca

Sheinbaum se reúne con víctimas tras descarrilamiento del Interoceánico; recorre hospitales en Oaxaca

Segob comparte lista de 13 personas fallecidas en descarrilamiento del Tren Interoceánico; IMSS reporta 13 hospitalizados

Segob comparte lista de 13 personas fallecidas en descarrilamiento del Tren Interoceánico; IMSS reporta 13 hospitalizados

Así quedó el Lamborghini tras el tiroteo en Zapopan; peritos recogen decenas de casquillos

Así quedó el Lamborghini tras el tiroteo en Zapopan; peritos recogen decenas de casquillos

que integran la Glorieta de las y los Desaparecidos se deslindaron de una invitación que circula en redes sociales, para llevar veladoras el próximo viernes 2 de enero de 2026 a las 20:00 horas en este espacio, al ser realizada “por una organización que tiene como finalidad convertirse en partido político”.

En un comunicado, familiares de desaparecidos aseguraron que tienen muy clara su postura respecto a los partidos políticos: “ellos son y han sido los responsables de la crisis humanitaria, de que existan más de 130 mil desaparecidos”.

Afirmaron que no tienen confianza en PRI, PAN, MC, PVEM, PT, Morena ni MC, ya que ninguno representa sus demandas de presentación con vida de sus seres queridos, que han sido desaparecidos.

Lee también

“En un país con más de 130 mil personas desaparecidas y una indiferencia que ensordece, se hacen necesarias las muestras de solidaridad. Sin embargo, nos preocupa que la convocatoria sea realizada por una organización que tiene como finalidad convertirse en partido político. Frente a esto, decidimos hacer este comunicado”, subrayaron.

De acuerdo con los colectivos, no permitirán que nadie use su lucha como trampolín para llegar a sus objetivos ni que pasen por encima de su dolor y angustia por la búsqueda de sus seres queridos.

“Mal comienza una convocatoria que primero se lanza públicamente en redes y luego invita de manera individual a los colectivos y no a este espacio de articulación colectiva, que no lo contempla como si la intención fuera dividirnos, que la información no incluya de manera abierta sobre quiénes son y cuál es el objetivo de su acción”, alertaron.

Lee también

Las familias buscadoras aclararon que no rechazan acciones o invitaciones que ayuden a visibilizar sus causas, sino que siempre las agradecerán al ofrecer acompañamiento. Sin embargo, esta acción en particular, “no nos parece ni sincera ni honesta”.

Destacaron que la Glorieta de las y los Desaparecidos es un espacio autónomo, conquistado y cuidado por los colectivos a nivel nacional desde hace más de tres años.

“Cualquier acción de visibilización debería partir de un acercamiento previo, del diálogo y de un proceso de construcción colectiva, para garantizar que sea respetuoso, sincero y libre de cualquier interés ajeno a la ”, consideraron.

Colectivos de familiares de desaparecidos realizaron una pega masiva de fichas de búsqueda y los rostros de sus seres queridos alrededor de la Glorieta de las y los Desaparecidos el pasado 30 de agosto de 2025. Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro
Colectivos de familiares de desaparecidos realizaron una pega masiva de fichas de búsqueda y los rostros de sus seres queridos alrededor de la Glorieta de las y los Desaparecidos el pasado 30 de agosto de 2025. Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]