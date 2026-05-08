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Desde hace 32 años, Jorge Calderón repara y vende teléfonos antiguos en el Jardín Pushkin, en la .

Su cariño por la telefonía antigua comenzó cuando se descompuso el primer teléfono de la familia y él necesitó arreglarlo.

“Ya no hay quien que se dedique a esto; coleccionistas, curiosos y productores de series y películas son los que mantienen viva tanta historia de la telefonía”, comenta.

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En su colección también tiene teléfonos públicos, los cuales funcionaban con monedas, como el de una compañía peruana. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
En su colección también tiene teléfonos públicos, los cuales funcionaban con monedas, como el de una compañía peruana. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Además de coleccionar, Jorge (izq.) repara y vende teléfonos antiguos desde hace 35 años en el Jardín Pushkin. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
Además de coleccionar, Jorge (izq.) repara y vende teléfonos antiguos desde hace 35 años en el Jardín Pushkin. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Algunos curiosos y productores de series y películas son los que mantienen viva tanta historia de la telefonía, reconoció Jorge. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
Algunos curiosos y productores de series y películas son los que mantienen viva tanta historia de la telefonía, reconoció Jorge. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

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