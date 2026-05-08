Más Información
Padres y especialistas rechazan recorte al ciclo escolar; “la educación no puede sacrificarse por un evento deportivo”
Detienen a dos implicados en desvío de más de 348 millones de pesos; recursos provenían presuntamente de empresas factureras
Desde hace 32 años, Jorge Calderón repara y vende teléfonos antiguos en el Jardín Pushkin, en la colonia Doctores.
Su cariño por la telefonía antigua comenzó cuando se descompuso el primer teléfono de la familia y él necesitó arreglarlo.
“Ya no hay quien que se dedique a esto; coleccionistas, curiosos y productores de series y películas son los que mantienen viva tanta historia de la telefonía”, comenta.
Lee también Mundial 2026: así se hace el álbum Panini desde una pequeña ciudad de Italia; video muestra sorprendente proceso
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]