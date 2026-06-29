Nación | 29-06-26 | 07:10 | Actualizada | 29-06-26 | 07:10 |

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informa este lunes desde Palacio Nacional los acontecimientos más relevantes del país y destaca los avances en diversos ámbitos logrados en su gobierno.

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