La excandidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz recordó a aquellas personas que pasan las celebraciones de fin de año en situaciones complicadas, como quienes se encuentran en duelo, están enfermas en el hospital o presas en la cárcel.

En un video publicado en redes sociales, lamentó que actualmente la Navidad ha cambiado, porque sus papás ya no están y ahora visita a su hermana Malinali en la cárcel, donde está presa desde 2012, por el delito de privación ilegal de la libertad.

Gálvez Ruiz acusó de cobardes a integrantes de la 4T que se burlan de la situación de su hermana y destacó que en estos días de Navidad acude a la prisión a darle ánimos no solo a ella, sino a otras mujeres encarceladas.

“Vamos a darle ánimos a quienes están privados de su libertad. Pero también las familias somos contagiadas del sentimiento de tristeza. Cuando reparo en ello, ahonda la pena. Por ello, me parece cobarde que integrantes de la 4T se burlen de la situación de mi hermana. A ello les digo que mi hermana está pagando una pena. Una juez la sentenció sin tomar en cuenta las pruebas en descargo. Lo que sí les digo es que a nadie le deseo lo que mi hermana y nosotros como familia estamos padeciendo”, puntualizó.

“A pesar de ser una fecha especial, en el lugar solo tenemos permitidas unas horas para el encuentro. El alimento, que fue revisado minuciosamente en los filtros de seguridad, se comparte más tarde con aquellas mujeres que no reciben visitas desde hace tiempo”, expresó.

Recordó que cuando era niña pasaba la tradicional Nochebuena con sus padres y hermanos, participando en los preparativos de la celebración en casa de su tío Marcelino: “Nosotras permanecíamos cerca del fogón limpiando ajos, haciendo buñuelos o colocando los coloridos faroles en la casa. Conforme se iba acercando la noche se percibía el olor de lo que estábamos por disfrutar: el pozole rojo, los tamales, el atole y el café de olla”, comentó.

Xóchitl Gálvez señaló que después de arrullar al Niño Dios, “disfrutar del pozole que mi mamá nos había servido en un plato de barro y saborearnos la deliciosa carne era un privilegio”.

“Hoy la Navidad ha cambiado. Mis papás ya no están y mis hermanos y yo pasamos las fiestas con nuestras nuevas familias. Ahora ya no visito la casa del tío Marcelino.

En su video, la política y empresaria desea a todos los mexicanos felices fiestas en compañía de su familia.

“Yo estaré con parte de mi gente y seguiré añorando esos momentos que de niña disfrutaba, junto con mis hermanos, de ese delicioso pozole servido en mi plato de barro, con una cuchara de peltre”, expresó con nostalgia.

