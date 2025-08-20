La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió esta noche con los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo; de Coahuila, Manolo Jiménez, y de Durango, Esteban Villegas, así como con representantes de asociaciones de ganaderos, con quienes acordó un programa especial de apoyo para enfrentar el cierre de la frontera para la exportación de ganado impuesto por el gobierno de EU por la plaga del gusano barrenador.

En sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal afirmó que con este programa especial para la ganadería se fortalece el Plan México.

"Me reuní en Palacio Nacional con los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo; Coahuila, Manolo Jiménez; y Durango, Esteban Villegas, así como asociaciones de ganaderos de estas entidades; acordamos un programa especial de apoyo con el propósito de afrontar el cierre de la frontera para exportación ganadera. Fortalecemos el Plan México".

En el encuentro, que se llevó a cabo en Palacio Nacional, también estuvieron presentes Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); Leonel Cota Montaño, titular de Seguridad Alimentaria Mexicana, entre otros funcionarios.

Gobernadores destacan el programa especial

También en su cuenta de X, el gobernador de Durango, Esteban Villegas agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aseguró que con este programa especial se da certeza al sector ganadero.

"Agradezco a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por abrirnos el espacio y escuchar a los productores de Durango. Con este programa especial de apoyo, damos certeza a nuestro sector ganadero y seguimos trabajando unidos por México. #DurangoRenace".

🤝 Agradezco a la presidenta @Claudiashein por abrirnos el espacio y escuchar a los productores de #Durango.

Con este programa especial de apoyo, damos certeza a nuestro sector ganadero y seguimos trabajando unidos por México. 🇲🇽 #DurangoRenace https://t.co/Ud7OcdgtM9 — Esteban Villegas V. (@EVillegasV) August 21, 2025

Mientras que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo destacó que con el respaldo presidencial se trabaja para generar alternativas en beneficio del gremio ganadero.

Hoy tuve la oportunidad de reunirme con nuestra queridísima Presidenta @Claudiashein para seguir impulsando la transformación de Sonora.



Con su respaldo, estamos trabajando en coordinación para generar alternativas en beneficio de nuestro gremio ganadero, reconocido en todo el… pic.twitter.com/x2hX6t2MQZ — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) August 21, 2025

"Hoy tuve la oportunidad de reunirme con nuestra queridísima Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para seguir impulsando la transformación de Sonora. Con su respaldo, estamos trabajando en coordinación para generar alternativas en beneficio de nuestro gremio ganadero, reconocido en todo el país por su sanidad e inocuidad".

