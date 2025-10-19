Integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, así como población en general, participaron este domingo en la decimotercera edición de la carrera deportiva “La Gran Fuerza de México”, realizada en el Campo Militar No. 1-A “Gral. Div. Álvaro Obregón”, ubicado en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México.

De acuerdo con un boletín oficial, a este evento deportivo acudieron más de 45 mil 900 personas, entre corredores y acompañantes, quienes compitieron en las categorías de cinco y 10 kilómetros, al lado de las Fuerzas Armadas.

La carrera fue presidida por el General de División de Estado Mayor, Francisco Jesús Leana Ojeda, Comandante del Ejército Mexicano, en representación del Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo.

Durante su intervención, Leana Ojeda se solidarizó con las familias mexicanas que sufrieron pérdidas por las fuertes lluvias e inundaciones que se han registrado en cinco estados del país.

“Desde este campo militar les decimos que no están solas, cuentan con el apoyo y el respaldo de sus soldados, pilotos y guardias nacionales. En esta carrera deportiva centraremos nuestro esfuerzo y nuestro pensamiento en todas esas familias”, dijo.

Exhortó a los corredores a disfrutar cada momento, cada kilómetro y “vivir con intensidad y emoción” el evento deportivo, teniendo presente siempre que la sociedad mexicana y su Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional “unidos son la gran fuerza de México”.

En el cierre del evento, el Comandante del Ejército encabezó la ceremonia de premiación de las personas ganadoras y, al finalizar, los asistentes acudieron a una exposición militar conformada por vehículos blindados, tácticos y administrativos, así como un módulo del Plan DN-III-E.

De igual forma, la exposición incluyó una demostración canina de adiestramiento y puntos de hidratación para los corredores.

“Con este tipo de actividades, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional fortalecen su vínculo con la sociedad, promoviendo los valores de disciplina, esfuerzo y unidad nacional que caracterizan a 'La Gran Fuerza de México'”, indicó.

Ciudadanos y Fuerzas Armadas participan en la 13 carrera deportiva “La Gran Fuerza de México” este domingo 19 de octubre de 2025. Foto: Especial

