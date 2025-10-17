Michoacán.- Personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, fueron atacados por un grupo armado sobre la carretera libre Pátzcuaro-Uruapan, a la altura del entronque con la caseta de cobro que conduce a la Autopista Siglo 21.

Los reportes señalan que, los sujetos armados, identificados con una célula al servicio del Cártel Michoacán Nueva Generación, ya esperaban el convoy de fuerzas federales para emboscarlos.

Los criminales abrieron fuego en contra de los efectivos militares y de Guardia Nacional, quienes repelieron el ataque, lo que desató un enfrentamiento que duró varios minutos.

Lee también Aseguran más de once mil kilos de marihuana y armas de fuego en Sinaloa; hay dos detenidos

Para cubrir su huida, el grupo armado, liderado por Ángel Chávez Ponce, “El Camaleón”, lugarteniente del CMNG y su hermano Serafín, se apoderaron de varios vehículos, camionetas comerciales y un autobús.

Las unidades fueron utilizadas por la célula delictiva, para atravesarlas y prenderles fuego, con la finalidad de bloquear las vías de comunicación e impedir el avance de las autoridades.

El comando logró huir, lo que generó que fuerzas federales y estatales, desplegaran un operativo en esa zona de la Región Lacustre, para dar con los responsables de estos hechos de violencia.

Lee también Dos enfrentamientos en Sindicatura de Tepuche, Sinaloa, deja un militar muerto y tres heridos

EL CAMALEÓN

Ángel Chávez Ponce, "El Camaleón", lugarteniente del Cártel de Los Viagras y presunto homicida de la comisaria regional en Pátzcuaro de la Guardia Civil, Cristal García Hurtado, fue detenido y vinculado a proceso el mes de abril del año pasado (2024).

Aunque semanas después fue dejado en libertad por un juez de lo penal, quien decretó la ilegal detención de ese objetivo criminal.

La Fiscalía de Michoacán, en ese entonces, informó que El Camaleón, fue vinculado a proceso por un juez, el cual también le fijó prisión preventiva oficiosa, acusado de ser el presunto responsable del secuestro de un comerciante, ocurrido en 2014, en el municipio de Uruapan.

Lee también Trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizan paro en Michoacán

Según la FGE, el 18 de junio de 2014, en la localidad de Uruapilla, municipio de Morelia, Hilario A., fue privado de la libertad por varias personas armadas, presuntas integrantes de una célula delincuencial.

Más tarde, familiares de la víctima recibieron una llamada telefónica en la que les hicieron una exigencia económica; después, perdieron el contacto con los plagiarios.

El 11 de enero de 2016, se localizaron los restos de la víctima, en un predio ubicado en las inmediaciones del kilómetro 10 de la carretera libre Pátzcuaro-Uruapan.

Lee también Elementos federales y estatales se enfrentan a hombres armados en Michoacán; hay dos sujetos abatidos

Con relación a estos hechos, inicialmente fueron detenidos José Francisco “N”, Jorge Luis “N” y Gerardo “N”, quienes actualmente enfrentan juicio oral en prisión.

Ángel Chávez Ponce, fue capturado en el estado de Aguascalientes, en una operación dirigida por personal del área de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

ANTECEDENTES

El pasado 22 de septiembre, el ataque de un grupo armado liderado por ese lugarteniente del Cártel Michoacán Nueva Generación, provocó enfrentamiento con autoridades de los tres niveles de gobierno, bloqueos carreteros y quema de vehículos en la Región Lacustre de la entidad.

El despliegue tenía como objetivo la captura de Ángel Chávez Ponce, El Camaleón, uno de los mandos medios operativos de ese bloque criminal conformado por Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Mientras circulaban sobre un tramo de la carretera libre Uruapan-Morelia, personal de los tres órdenes de gobierno, fueron atacados a balazos por la célula delictiva.

Eso generó una serie de enfrentamientos en el lugar conocido como El Cerrito, de la localidad de Zirahuén, luego de que las autoridades repelieran la agresión.

Minutos después, el CMNG, ordenó bloqueos en por lo menos tres puntos de esa zona del municipio de Salvador Escalante.

Los cierres carreteros con vehículos, se extendieron a la carretera Pátzcuaro-Morelia y a la Zacapu-Morelia, donde los criminales le prendieron fuego a una pipa.

También se apoderaron de un camión de pasajeros sobre la carretera Zacapu-Quiroga y bloquearon también a la altura de Erongarícuaro, sobre la Pátzcuaro-Quiroga.

Esas acciones delictivas permitieron que El Camaleón, huyera y se internara en esa zona serrana, que ha sido uno de sus refugios más seguros.

EL PERFIL CRIMINAL

Ángel Chávez Ponce, El Camaleón, es identificado como el presunto asesino de comisaria de la Guardia Civil en la región de Pátzcuaro, Cristal García Hurtado, y sus escoltas, perpetrado el 18 de marzo del 2024.

Al Camaleón, también se le vincula con el asesinato el 31 de enero del 2019, del sobrino del cantante Joan Sebastian, Hugo Figueroa, cerca de Ario de Rosales.

De acuerdo a fuentes federales, Ángel Chávez Ponce “El Camaleón” o “El Colores”, nació en La Huacana. Es jefe de plaza en la región Lacustre de Pátzcuaro, Ario de Rosales y municipios aledaños.

Se dedicaba al secuestro y extorsión a empresarios aguacateros. Cuenta con una orden de aprehensión vigente 1/2019-II.

En el 2020, como jefe del brazo armado de la “Gente del cerro”, grupo criminal allegado a los viagras, estuvo involucrado en el homicidio de un empresario aguacatero y de funcionarios de San Juan Nuevo.

En el 2017 participó en el homicidio de 4 elementos de la Policía Auxiliar de Michoacán.

Años atrás, también habría estado involucrado en el asesinato de Hugo Figueroa, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en Michoacán.

En la plaza de toros La Aurora, se desató una balacera, secuestraron al sobrino del cantante, y después lo asesinaron.

En el 2019, casi 50 sicarios frustraron la captura del grupo criminal, luego que bloquearon e incendiaron vehículos y casas en la carretera Santa Clara-Opopeo, en el municipio de Salvador Escalante.

El 5 de abril del año pasado (2024), Ángel Chávez Ponce, El Camaleón, fue detenido en el estado de Aguascalientes, donde la Fiscalía de Michoacán, cumplimentó una orden de aprehensión en su contra, como presunto responsable del secuestro de un comerciante, ocurrido en 2014, en el municipio de Uruapan.

De acuerdo a datos que constan en la Carpeta de Investigación, el 18 de junio de 2014, en la localidad de Uruapilla, municipio de Morelia, el comerciante Hilario A., fue privado de la libertad por varias personas armadas, presuntos integrantes de una célula delincuencial.

Más tarde, familiares de la víctima recibieron una llamada telefónica en la que les hicieron una exigencia económica; sin embargo, se perdió el contacto con los plagiarios y fue el 11 de enero de 2016, cuando se localizaron los restos de la víctima, en un predio ubicado en las inmediaciones del kilómetro 10 de la carretera libre Pátzcuaro-Uruapan.

Con relación a estos hechos, en su momento fueron detenidos José Francisco “N”, Jorge Luis “N” y Gerardo “N”, quienes enfrentaron un juicio oral, mientras que Ángel Ponce, se refugiaba en diversos puntos de la entidad.

Resultado de trabajos de coordinación con la Secretaría de Marina y de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), El Camaleón fue ubicado y capturado en Aguascalientes.

A pesar del trabajo de la Semar y de la SSP, El Camaleón no duró ni un mes preso, debido a la debilidad del caso con que fue presentado ante un juez, por la Fiscalía de Michoacán.

Ángel Chávez, fue dejado en libertad y se sumó a la lista -ya frecuente- de criminales liberados por las mismas razones con las que la Unidad de Antisecuestros y Extorsiones, los presenta ante un juez.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot