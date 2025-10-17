Morelia, Michoacán. Trabajadores sindicalizados, por honorarios y de confianza, del Poder Judicial de la Federación, realizaron este viernes un paro de labores en todas las sedes de esta entidad.

Paro de labores en sedes del PJF

El paro inició a las 7 de la mañana, cuando los manifestantes cerraron las puertas de todos los edificios de este poder en los diferentes municipios del estado.

Se trata del Sindicato de Renovación y sus agremiados en Michoacán, con el respaldo del secretario general y esta Delegación Estatal, además, algunos otros trabajadores de confianza y representantes de Circuitos Unidos.

“Decidimos que este viernes 17 de octubre se cierran todos los edificios del Poder Judicial de la Federación en Michoacán, en protesta por las diversas afectaciones a nuestros derechos laborales (despidos, falta de pago de retroactivo, falta de aumento al salario, entre otros)”, denunciaron.

Precisaron, que a solamente permitirán atención de asuntos urgentes, previa justificación.

“Se pide a quienes no formen parte del Sindicato solidaridad y empatía, pudiendo incorporarse a la manifestación si así lo desean; a los titulares y diversos mandos se pide respeto y evitar cualquier injerencia o intimidación“, señalaron.

Informaron que la manifestación y protesta concluirá a las 3 de la tarde.

