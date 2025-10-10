Chico Pardo tiene intención de abrir mucho más a la gente el acervo cultural y artístico de Banamex: Sheinbaum

Luego que Citi rechazó la oferta por parte de Grupo México para comprar Banamex, y se mantiene con la venta de 25% al empresario Fernando Chico Pardo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el empresario mexicano le aseguró que tiene la intención de abrir mucho más a la gente el acervo cultural y artístico de Banamex.

En conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal señaló que el acervo artístico y cultural de Banamex fue parte de la venta del porcentaje de este banco.

"Cuando hablamos en su momento, que nos informaron antes de que dieran la conferencia de prensa, pidieron una videollamada conmigo. Estuve con la CEO de Citi, y con Chico Pardo en una conversación y el secretario de Hacienda para informarnos en su momento del acuerdo que habían tenido el 25%, que ese mismo día anunciaron públicamente de la venta. Ahí pregunté qué iba a pasar con el acervo cultural y artístico de Banamex, y el empresario Chico Pardo tiene la idea de abrirlo mucho más. Desde la primera venta de Banamex se llevaron, como parte de la venta, el acervo artístico y cultural, y la idea pues es que pueda exponerse a la gente.

"Entonces estamos en ese proceso, y ya pediría secretaría de Cultura que se pongan en contacto con el empresario para que pueda haber una visita y conocimiento de este acervo cultural tan importante", dijo.

