El Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) reportó que este domingo fueron detenidos dos sujetos tras un presunto intento de vulnerar las instalaciones en el Sistema Nacional de Gasoductos.

En un boletín, el organismo sectorizado a la Secretaría de Energía (Sener) detalló que tras la doble captura, autoridades trabajan en la localización de otros dos cómplices.

“Agradecemos a las fuerzas armadas por la rápida coordinación. Se seguirá el correspondiente proceso judicial a fin de impedir cualquier intento de afectar el patrimonio nacional”, señaló.

Lee también Muerte de “El Mencho” divide opiniones; Morena celebra “golpe histórico” al crimen y PAN pide no normalizar el terror

Cenagas reportó que este domingo 22 de febrero de 2026 fueron detenidos dos sujetos tras un presunto intento de vulnerar las instalaciones en el Sistema Nacional de Gasoductos. Foto: X @CENAGAS_mx

En sus canales oficiales, Cenagas compartió fotografías de los posibles delincuentes durante el intento de vulnerar los gasoductos, captadas por cámaras de seguridad.

En las imágenes se observa a un hombre con una chamarra negra y el rostro cubierto vigilar, mientras carga su mochila por delante; en otra serie de fotografías se ve a un sujeto con una chamarra roja y blanca, quien camina por las instalaciones.

Lee también El capo con precio internacional; esta es la millonaria recompensa que ofrecía EU por "El Mencho", líder del CJNG

Cenagas reportó que este domingo 22 de febrero de 2026 fueron detenidos dos sujetos tras un presunto intento de vulnerar las instalaciones en el Sistema Nacional de Gasoductos. Foto: X @CENAGAS_mx

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em