Más Información

Tras caída de "El Mencho" despliegan operativo por ambulancia forense en CDMX; convoy va del AICM a la FGR

Tras caída de "El Mencho" despliegan operativo por ambulancia forense en CDMX; convoy va del AICM a la FGR

Sheinbaum llama a la calma tras bloqueos por muerte de "El Mencho"; destaca coordinación con los estados

Sheinbaum llama a la calma tras bloqueos por muerte de "El Mencho"; destaca coordinación con los estados

Atomización del CJNG es poco probable, asegura experto; ve a cinco candidatos a suceder a “El Mencho”

Atomización del CJNG es poco probable, asegura experto; ve a cinco candidatos a suceder a “El Mencho”

"El Mencho" murió al ser trasladado herido a la CDMX; operativo fue en Tapalpa, Jalisco

"El Mencho" murió al ser trasladado herido a la CDMX; operativo fue en Tapalpa, Jalisco

El capo con precio internacional; esta es la millonaria recompensa que ofrecía EU por "El Mencho", líder del CJNG

El capo con precio internacional; esta es la millonaria recompensa que ofrecía EU por "El Mencho", líder del CJNG

El Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) reportó que este domingo fueron detenidos dos sujetos tras un presunto intento de vulnerar las instalaciones en el Sistema Nacional de Gasoductos.

En un boletín, el organismo sectorizado a la Secretaría de Energía () detalló que tras la doble captura, autoridades trabajan en la localización de otros dos cómplices.

“Agradecemos a las fuerzas armadas por la rápida coordinación. Se seguirá el correspondiente proceso judicial a fin de impedir cualquier intento de afectar el patrimonio nacional”, señaló.

Lee también

Cenagas reportó que este domingo 22 de febrero de 2026 fueron detenidos dos sujetos tras un presunto intento de vulnerar las instalaciones en el Sistema Nacional de Gasoductos. Foto: X @CENAGAS_mx
Cenagas reportó que este domingo 22 de febrero de 2026 fueron detenidos dos sujetos tras un presunto intento de vulnerar las instalaciones en el Sistema Nacional de Gasoductos. Foto: X @CENAGAS_mx

En sus canales oficiales, Cenagas compartió fotografías de los posibles delincuentes durante el intento de vulnerar los gasoductos, captadas por cámaras de seguridad.

En las imágenes se observa a un hombre con una chamarra negra y el rostro cubierto vigilar, mientras carga su mochila por delante; en otra serie de fotografías se ve a un sujeto con una chamarra roja y blanca, quien camina por las instalaciones.

Lee también

Cenagas reportó que este domingo 22 de febrero de 2026 fueron detenidos dos sujetos tras un presunto intento de vulnerar las instalaciones en el Sistema Nacional de Gasoductos. Foto: X @CENAGAS_mx
Cenagas reportó que este domingo 22 de febrero de 2026 fueron detenidos dos sujetos tras un presunto intento de vulnerar las instalaciones en el Sistema Nacional de Gasoductos. Foto: X @CENAGAS_mx

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]