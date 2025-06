Con el casi 85% de actas computadas por el Instituto Nacional Electoral, tras la jornada electoral, el candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, César Gutiérrez Priego, reconoció que “los resultados no me favorecen” y agradeció al expresidente Andrés Manuel López Obrador porque, aseguró, votó por él.

“Tengo que reconocer que los resultados oficiales no me favorecen, pero lo importante es que 13 millones de mexicanos salieron a votar, porque queremos un cambio dentro del Poder Judicial”, expresó Gutiérrez Priego a través de un video difundido en redes sociales.

Aunado a ello, externó su respaldo a las candidatas y los candidatos que próximamente integrarán el Máximo Tribunal, pues, dijo, “sepan que cuentan con mi apoyo y mi reconocimiento y estamos aquí para apoyarlos”.

Además, destacó que, aunque en algunos acordeones impresos y digitales aparecía su nombre, “lo mismo me favorecieron y me acercaron para con la gente, pero eso no quita que el supremo pueblo de México salió a votar”.

Asimismo, reconoció al expresidente López Obrador por haber salido a votar en la primera elección judicial, “porque fue el hombre quien hizo posible que se pudiera llevar a cabo el plan C” y agradeció que “en mi percepción haya sido yo una de las personas por las que él votó y para mí es un privilegio y un orgullo enorme”.

"No llegué a la Corte, pero sigo de lado de la gente y de la justicia": Carlos Odriozola

Carlos Odriozola Mariscal, otro candidato a conformar el Alto Tribunal, admitió que “no llegamos a la Corte, pero llegamos a donde muchos pensaban que era imposible: al corazón de miles de personas que creyeron que la justicia podía tener otro rostro”.

“No llegué a la Corte, pero sigo en el mismo lugar donde empecé, de lado de la gente, de la causas y de la justicia”, dijo.

A través de un video publicado en redes sociales, Odriozola Mariscal afirmó que compitió el la elección judicial sin partido y sin dinero, “pues no traíamos maquinaria electoral sino convicción; no compramos votos, ganamos respeto y eso, aunque no se mide en boletas, pesa más que cualquier cargo”.

Ante ello, el candidato acusó que ganaron los contendientes que tuvieron estructura, recursos y respaldo político, “pero nosotros demostramos que sí hay otra forma de hacer las cosas y que sí se puede hablar de justicia sin simulaciones”.

“Gracias por abrirme la puerta, por escucharme y por confiar. A quienes votaron por mí les agradezco más que un resultado, les agradezco la esperanza”, concluyó.

