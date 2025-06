Acuden a las urnas para anular su voto en la elección judicial 2025; "hasta encontrar a los desaparecidos", escriben

Este primero de junio, en plena celebración de la jornada de la elección judicial 2025, ciudadanos inconformes con la reforma acudieron a las urnas para anular su voto mediante consignas y mensajes de protesta.

En redes sociales como Facebook y X, votantes declararon que pese a las críticas que suele recibir el voto nulo, es una manera de expresar su opinión acerca de la primera elección del Poder Judicial de la Federación en México.

Denise Dresser, académica y politóloga, usó su boleta para escribir en mayúsculas la palabra "FARSA".

De acuerdo con la escritora, su intención es no avalar una elección "armada" por el partido en el poder, con candidatos "criminales", ministras "plagiarias" y "militantes del morenismo".

Lee también “RIP al Poder Judicial”; colocan coronas fúnebres en edificio de la Suprema Corte

Además, criticó los filtros para escoger candidaturas y comisiones de elección ya que, puntualizó, están conformados por simpatizantes del gobierno.

Comparó la elección judicial con regímenes "que buscan domesticar políticamente al Poder Judicial" al estilo de Benjamin Netanyahu en Israel; Recep Tayyip Erdoğan en Turquía; Viktor Orbán en Hungría y Donald Trump en Estados Unidos.

"[La elección judicial] no fortalece a la democracia, no mejora la justicia, no ayuda a quienes necesitan acceso a ella. Al contrario. No seré cómplice de la destrucción", aseveró Dresser.

Denise Dresser, académica y politóloga, usó su boleta para escribir en mayúsculas la palabra "FARSA". Foto: X @DeniseDresserG

Otras personas acudieron a su casilla electoral para escribir mensajes en las boletas como "voto por los desaparecidos", "viva la CNTE", "con los desaparecidos no hay democracia", "justicia para Samir Flores" y "militares a los cuarteles".

Según algunos de estos electores, ejercer el voto nulo implicó "malestar" y "tristeza".

Entre los votos anulados también sobresalió la frase "no nos robarán la utopía", lema empleado por militantes de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, tras el asesinato de dos de sus colaboradores Ximena Guzmán y José Muñoz.

Lee también Activista confronta a Zaldívar mientras emitía su voto en la elección judicial; "gracias por destruir la división de poderes"

De igual manera, hay gente que aprovechó la boleta electoral para protestar ante la elección judicial con la leyenda "así no era la reforma".

Por otro lado, hubo participantes que, al aplicar su voto nulo, aprovecharon el espacio de la boleta para escribir insultos a personajes de la vida política del país y palabras altisonantes en general.

"Hasta encontrar a los desaparecidos". Foto: X @elhaaronjpg

"Con desaparecidos no hay democracia". Foto: X @RaulRomero_mx

"Así no era la reforma". Foto: Especial

"No nos robarán la utopía". Foto: X @Fravazah

"Voto por los desaparecidos". Foto: X @ray_sandoval

"Militares a los cuarteles". Foto: X @RaulRomero_mx

"Viva la CNTE". Foto: X @RaulRomero_mx

"Justicia para Samir Flores". Foto: X @RaulRomero_mx

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em