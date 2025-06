Asisten miles a marcha "anti elección judicial"; llaman a tomar la Corte para evitar que rindan protesta nuevos magistrados

La elección judicial de este domingo es una simulación del oficialismo para controlar a la justicia en México y consumar un régimen totalitario, reclamaron cientos de personas que, esta mañana, marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución para manifestar su rechazo a la reforma judicial promulgada por Andrés Manuel López Obrador.

Enojados, llamaron a la ciudadanía a tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en los próximos días para evitar que los nuevos ministros emanados de las votaciones de hoy puedan rendir protesta.

Asimismo, advirtieron que, en menos de quince días, le darán una sorpresa a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pues continuarán manifestándose en las 32 entidades del país y fuera de Palacio Nacional.

Al grito de: “¡Repudio total a la farsa judicial!”, los manifestantes, autodenominados como el grupo de Resistencia Civil Activa y Pacífica (Recap), avanzaron por el Paseo de la Reforma invitando a los transeúntes a no emitir su voto bajo el argumento de que éste abonará a “consolidar el golpe de Estado que Morena está fraguó” con la captura de las instituciones de impartición de justicia, según dijo Fernando Belauzarán, quien asistió a la marcha.

Lee también Sheinbaum homenajea a cadetes del buque Escuela Cuauhtémoc; "nuestro corazón está con ellos y con sus familias", expresa

“Esto es un golpe de estado porque (en el oficialismo) capturaron instituciones que tenían que guardar la democracia. Obtuvieron el 54% de los votos y les dieron el 73% de las curules. La constitución ponía dos límites: el 8% de sobrerepresentación y 300 diputados, y les valió madre, y por eso cambiaron la constitución en solitario.

“(...) Pero no solo es un acto golpista. La justicia no puede nacer de la venganza y esta es la venganza de López Obrador contra una corte que no se sometió porque Norma Piña actuó con dignidad. ¡Un aplauso para Norma Piña! En estos tiempos oscuros, vamos a acordarnos de la luz de Norma Piña y de los ministros que defendieron la constitución”, explicó el político, integrante del Frente Cívico Nacional.

En punto de las 10 de la mañana, los manifestantes, en su mayoría identificados como integrantes de la Marea Rosa, se agruparon en el Ángel de la Independencia.

“Para México cuidar, no iremos a votar”, aseguraron mientras ondeaban banderas y carteles con las frases: “Fraude electoral, México reclama justicia”, “Guadalupe Taddei, delincuente electoral” y “¡sí al Estado de Derecho, no al socialismo narco-terrorista!”.

Marcha anti elección judicial desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución. Foto Darío Luna/ EL UNIVERSAL

Lee también Noroña "feliz" por celebrar elección judicial; "es una revolución y ejemplo para la humanidad", asegura

De playera blanca, con un moño negro en símbolo de luto, personas juzgadoras, estudiantes, activistas y la ciudadanía en general hicieron una caminata pacífica por el corazón de la capital que duró, aproximadamente, una hora.

Al mismo tiempo, convocaron a través de redes sociales a que usuarios se sumaran a mostrar su rechazo a la reforma judicial aprobada por Morena y sus aliados en el poder legislativo.

“La justicia no se vota, no puedes votar a un juez porque entonces le quitas su imparcialidad y se debe a quien lo postuló, eso no se vale. Le quitaron la independencia al Poder Judicial (…) nos sentimos indefensos, pisoteando nuestro Estado de derecho. Cada vez estamos peor”, opinó Diana, asistente de la también llamada anti marcha judicial.

“Dieron un golpe de Estado al Poder Judicial de la Federación. Todo por el desgraciado de (Arturo) Zaldívar, el traidor de Zaldívar y el loco de Andrés Manuel López Obrador, ese narcotraficante que nos vendió y dio el país al narcotráfico. La tiene que pagar y los vamos a meter a la cárcel. Cárcel para López Obrador, cárcel para Mario Delgado, cárcel para Claudia Sheinbaum”, aseguró otro protestante.

Lee también Brigada antimapaches reporta irregularidades en elección judicial 2025; denuncia compra de votos y acordeones

Agregaron que más de 50 ciudades del país se movilizaron con el mismo objetivo, para exigir un alto al “crimen de Estado” que simboliza eliminar la carrera judicial y elegir por voto popular a juzgadores.

Estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Escuela Libre de Derecho, la Universidad de Guadalajara y otras instituciones de educación superior, también apoyaron al movimiento.

Al pasar frente al Senado de la República dedicaron insultos al presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña por “ser cómplice de atrocidades para convertir al país en Cuba o Rusia”.

Tras llegar al mitin político, la Marea Rosa celebró que, de acuerdo a su observación, las urnas están vacías: “hay más gente aquí que en las casillas, México se cansa, de tanta pinche tranza”, exclamaron miles de manifestantes en el Monumento a la Revolución.

Lee también Elección judicial 2025: OEA reporta votación "en tranquilidad"; reconoce que proceso es complejo y participación lenta

Ahí, académicos, analistas, figuras de televisión y redes sociales, y estudiantes unieron sus voces en un micrófono abierto para rechazar con pronunciamientos las votaciones y al oficialismo que “reforma la Constitución de un día para otro”.

“Mi reclamo no es solamente a un gobierno que tiene visos y ambiciones de totalitarismo. Vengo hoy a hacer un reclamo indignado al fracaso que han tenido los partidos de oposición en representar nuestros intereses. Si vamos a tener una democracia, vamos a tener que buscar opciones democráticas que representen las necesidades sociales y no los intereses de quienes están atrincherados en una curul viendo en redes sociales lo que hoy aquí les estamos reclamando”, se quejó el economista Lorenzo Lazo.

“Yo los voy a conminar a ustedes y a la gente que los rodea, sus amigos, que si pueden, hoy en la noche vayan a su respectivo centro de votación, no a votar, a tomar la sábana de participación que van a poner ahí para poder contrastar contra los datos oficiales que nos dé el INE dentro de dos semanas. Yo creo que eso puede ser de mucha utilidad para saber si van a incrementar artificialmente el voto”, invitó el columnista de EL UNIVERSAL, José Antonio Crespo, en su oportunidad de exponer.

Entre aplausos y porras terminó el mítin. Los asistentes también cantaron el himno nacional y aprovecharon para tomarse fotos con personajes como Laura Zapata, Carlos Alazraki y Rolando Solis.

Marcha anti elección judicial desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución. Foto Darío Luna/ EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc