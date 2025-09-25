Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), participó en el panel sobre Cooperación, Comercio y Tecnología, como parte de la Asamblea General de la Organización de las Nacionales Unidas (ONU) en Nueva York.

Durante el evento, el canciller De la Fuente presentó las oportunidades que ofrece el Plan México y el desarrollo de la Agencia de Transformación Digital, así como la importancia de mantener vigente y con nuevos esquemas la Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Juan Ramón de la Fuente resaltó que México representa uno de los mercados más dinámicos, cuenta con un marco jurídico confiable y va a seguir diversificando sus opciones de intercambio comercial con diversas regiones.

El titular de la SRE participó en este panel junto con el CEO de los Puertos de Dubái de los Emiratos Árabes Unidos, Ahmed Bin Sulayem; la CEO del Consejo de Asuntos Globales de Chicago, Leslie Vinjamuri; y el ministro de Asuntos Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar.

Este miércoles, el secretario de Relaciones Exteriores sostuvo un encuentro con Subrahmanyam Jaishankar, quien confirmó su visita a México a finales de noviembre.

El encuentro entre De la Fuente y Jaishankar se dio como parte de la 80 Asamblea General de Naciones Unidas, y en seguimiento a la reunión que sostuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum con el primer ministro de la India, Narendra Modi en la reunión del G7 en Canadá.

"El ministro Jaishankar confirmó su próxima visita a nuestro país a finales de noviembre, para profundizar en los temas de la agenda bilateral entre ambos países", indicó la SRE.

El ministro de Asuntos Exteriores de India celebró este encuentro con el canciller mexicano: "Acordamos aprovechar nuestros recientes intercambios y crear una nueva hoja de ruta para fortalecer nuestros lazos bilaterales".

Esta próxima visita se enmarca en la invitación de Sheinbaum a Modi para que haya acuerdos de inversión, principalmente en materia farmacéutica, científica y tecnológica.

