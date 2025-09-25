Más Información

Tendrían que desahogarse mil 200 solicitudes de juicio político antes que las de Adán Augusto e Hilda Brown: Hugo Eric Flores

Tendrían que desahogarse mil 200 solicitudes de juicio político antes que las de Adán Augusto e Hilda Brown: Hugo Eric Flores

Caso Ayotzinapa: normalistas derriban puerta del Campo Militar 1 e incendian camión

Caso Ayotzinapa: normalistas derriban puerta del Campo Militar 1 e incendian camión

Emiten orden internacional de aprehensión contra Silem García Peña, exregidor de Xalapa, por delitos relacionados con la Luz del Mundo

Emiten orden internacional de aprehensión contra Silem García Peña, exregidor de Xalapa, por delitos relacionados con la Luz del Mundo

Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos; empresas piden reglas claras y pago de adeudos

Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos; empresas piden reglas claras y pago de adeudos

"Jazher", la guardia secreta de la Luz del Mundo; se viste y arma para el "fin de los tiempos"

"Jazher", la guardia secreta de la Luz del Mundo; se viste y arma para el "fin de los tiempos"

“Me animó la confianza que tengo en el gobierno de la presidenta Sheimbaum”, dice Chico Pardo sobre compra de Banamex

“Me animó la confianza que tengo en el gobierno de la presidenta Sheimbaum”, dice Chico Pardo sobre compra de Banamex

, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), expuso a los integrantes del MIKTA el “modelo exitoso” del

Este jueves 25 de septiembre, el canciller De la Fuente participó en una reunión de trabajo con el grupo MIKTA, junto con los ministros de Relaciones Exteriores de Indonesia, Corea, Australia y Turquía.

“El titular de la SRE compartió el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, como un modelo exitoso que permite que los jóvenes se incorporen al trabajo productivo en etapas tempranas de la vida, lo que ha permitido beneficiar, de 2019 a la fecha, a más de tres millones de jóvenes”, destacó la Cancillería.

Lee también

En el encuentro, los integrantes del MIKTA hablaron de la relevancia de incluir a las y los jóvenes al multilateralismo, mediante el Pacto del Futuro de las Naciones Unidas. Coincidieron también en que debe haber más esfuerzos en programas que permitan a las y los jóvenes tener mejores oportunidades laborales.

Previo al encuentro de MIKTA, De la Fuente se reunió con su homólogo coreano Cho Hyun, con quien habló de a relación bilateral.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses