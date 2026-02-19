Al asegurar que “los libros de texto son de todos”, Angélica Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), indicó que para el ciclo escolar 2026-2027 los libros de texto ya fueron enviados, por lo que las modificaciones y mejoras, tras la salida de Marx Arriaga Navarro, se entregarán en enero de 2027, para el ciclo escolar que inicia en agosto de ese año.

“Retrasarnos implica que no garanticemos la entrega al inicio del ciclo escolar y eso es algo que no nos podemos permitir. Es por eso que el trabajo de la revisión de la edición y todo lo que implica el libro de texto, lleva importantes meses de trabajo. Los libros que van para el siguiente ciclo escolar 2026-2027 ya están en un proceso de impresión y de entrega”, explicó.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este jueves 19 de febrero, la funcionaria señaló que en 2025 se realizaron diversas consultas con docentes, consejos técnicos escolares, así como encuestas desde el nivel preescolar hasta secundaria para saber qué permanece y qué se mejora en los libros de texto.

Lee también Comisión para la Reforma Electoral propone reordenar pluris y recorte al INE; estos son los cambios que plantea

“De todo este trabajo que se hace tanto de docentes, estudiantes, academia, desarrollo curricular, se ha hecho una serie de observaciones que pueden ir, por ejemplo, desde una modificación en una imagen (...) tal vez en el propio uso del lenguaje, en el propio desarrollo en ese momento de la edad preescolar. En este caso y también porque nosotros tenemos la obligación de garantizar la entrega de estos materiales, empezamos con primaria y preescolar”, detalló.

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que “los libros de texto son de todos”, así como la suma del trabajo de muchas instancias y de niñas, niños y adolescentes. Señaló que cada año se entregan 155 millones de libros de texto, por lo que cada mes desde enero y junio, se imprimen hasta 30 millones de libros.

“Nosotros tenemos que concluir con los materiales para que puedan estar impresos antes del mes de enero, si retrasamos la impresión, no garantizamos la entrega al inicio de ciclo escolar, no podemos darnos ese lujo, no podemos fallarle a las niñas, niños y adolescentes, por lo tanto, todo lo que son sugerencias, observaciones se trabajan previo a un ciclo escolar”, explicó.

Lee también Van por pensiones doradas de Luz y Fuerza del Centro, Pemex y CFE

Sobre las guías digitales de matemáticas, bienestar socioemocional, educación artística, entre otros, Juárez Pérez mencionó que se imprimirán a solicitud de las maestras y maestros.

“Muchos de estos materiales se quedaron alojados en la página y nada más se quedaron en una edición digital. (...) ¿Qué hicimos en esta ocasión? Garantizar y buscar que esos materiales se imprimieran y entre ellos están los cuadernillos de matemáticas de la fase tres, cuatro y cinco que están llegando a nuestras escuelas”, afirmó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc/apr