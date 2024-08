Tras calificar a Manlio Fabio Beltrones como un “político de vitrina” que está cerca de los 80 años de edad, el presidente del PRI, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, descartó una reconciliación y dijo que no habrá marcha atrás en su exclusión de la bancada en el Senado.

“No forma ni formará parte del grupo parlamentario del PRI. Su decisión, su postura, su opinión nada tienen que ver con el grupo parlamentario y con el PRI”, zanjó.

En su primera conferencia de prensa tras su reelección, acompañado de senadores y diputados del tricolor electos, el líder priista afirmó que desde hace varios días el exgobernador de Sonora se había automarginado del grupo parlamentario.

“Lo que hicimos los legisladores fue tomar la decisión, como lo marca el reglamento del grupo parlamentario del PRI, de no admitir a un legislador por una sola razón:

“Es público y documentado por ustedes que semanas atrás hubo expresiones públicas que iba a ser un legislador independiente, que iba a tomar sus propias decisiones”, dijo.

En el auditorio Plutarco Elias Calles, Moreno Cárdenas reprochó que Manlio Fabio Beltrones critique el proceso de reelección de la dirigencia priista luego de que él y su hija Sylvana fueron beneficiados con cargos de elección popular en la nueva legislatura.

“El PRI lo hizo candidato a senador en la primera fórmula por el estado de Sonora e impulsó a la senadora Beltrones, hija de Manlio Fabio Beltrones, en la cuarta posición plurinominal y le otorgó a una expresión política del estado de Sonora el partido, los sectores, las organizaciones y todas las posiciones políticas.

“Yo soy un político profesional, práctico y pragmático. En este momento político el que se enoja pierde, pero también muchas veces el que pierde se enoja”.

Dijo que Beltrones ya no es acorde con los tiempos que vive México.

“Cuando pasa mucho tiempo y te descolocas de la política te extravías de la política, te conviertes en un político de vitrina, perdiendo esos reflejos que demanda hoy el contexto político nacional.

“Hay que decirle a Mario Fabio Beltrones que al final del camino esta no es una posición personal. Le encanta que hablen bien las columnas de él, le encanta que digan que es un político de mayor trayectoria, le encanta ese PRI que ya no existe. Está cerca de los 80 años, yo creo que al final del camino tiene que tener claro que hoy la posición del partido es de una nueva generación, de generar oportunidades y generar espacios. Esto no es un tema personal, esto es un tema político y de partido”, subrayó.

El dirigente tricolor acotó que la expulsión de Manlio Fabio del PRI depende de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, por atentar contra la unidad del partido, pero su exclusión del grupo parlamentario se tomó entre los integrantes de la bancada. “Se acabaron los tiempos de los intocables. En el partido todos nos conocemos”, advirtió.

Moreno Cárdenas aseguro que pese a las diferencias irreconciliables con el exgobernador de Sinaloa su hija Sylvana sí formará parte de la bancada priista en San Lázaro.

El líder tricolor defendió su gestión y se deslindó de las derrotas en los gobiernos estatales que Morena y el Partido Verde le arrebataron en los últimos cinco años, pues, dijo, eran gubernaturas que ya estaban perdidas” debido a las malas administraciones pasadas, por lo que no fueron su responsabilidad.

“Asumo la parte que me toca, pero el desprestigio que tenía el partido, la mala fama que tenía el partido, la mala calificación, fue por esta bola de cínicos y corruptos que lastimaron al partido”, aseveró.

“¿Ustedes creen que alejarnos de los maestros no fue una decisión que lastimó al partido? (…) Nosotros fuimos gobierno, pudimos subir el salario mínimo y no lo hicimos”.

Alito se dijo víctima de una gran campaña mediática para atacarlo. “Es increíble que le den (a mis críticos) una cobertura tan abierta. Veo las entrevistas, veo los chingadazos que me ponen a mí, pero la sociedad ya se dio cuenta y ya sabe cuando la están engañando, porque todo lo que está sucediendo es una gran simulación, una gran mentira”.