Alito pierde el apoyo de Manlio

Nos comentan que la inconformidad de más de 250 priistas con la inminente reelección de su dirigente nacional, Alejandro Moreno, no es cosa menor. No solo son los “abajo firmantes” del pronunciamiento suscrito por exgobernadores, exlíderes partidistas y exlegisadores. Figuras de la talla de la senadora Beatriz Paredes y el senador electo Manlio Fabio Beltrones no firmaron el desplegado, pero ya expresaron su rechazo a los afanes reeleccionistas de Alito. Nos hacen ver que el presidente tricolor podrá recibir el respaldo unánime de los delegados a la asamblea del próximo domingo, ser aclamado y hasta salir en hombros entre los suyos, pero eso no tiene nada que ver con la legitimidad de su nuevo mandato al frente del PRI. Nos recuerdan que Alito tuvo su ascenso en las filas tricolores de la mano de don Manlio, quien se mantuvo a su lado en recientes revueltas. Pero en esta ya no. ¿Se acabará de romper el ya debilitado expartidazo?

Hijo de AMLO visita a Sheinbaum

La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, tuvo ayer una visita de sorpresa, pues se presentó en su casa de transición Gonzalo López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Su llegada ocurrió horas después de que la próxima mandataria presentó otra tanda de integrantes para su gabinete, los encargados de seguridad, educación y programas sociales, y un par de días antes no había descartado la posibilidad de que los hijos del Presidente pudieran sumarse a su gobierno. Es la primera vez que un hijo del presidente López Obrador es visto en la casa de transición, que antes lo fue de campaña. ¿Puesto a la vista?

Inai analiza si investiga la revelación de datos de periodistas

Nos cuentan que el pleno del Inai analiza iniciar una investigación de oficio por la revelación de datos personales de colaboradores de Latinus, por parte de Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Aunque el funcionario sostuvo que no hay una persecución, enseguida exhibió presuntos pagos a periodistas e intelectuales que colaboran en Latinus y que, casualmente, han investigado o criticado al gobierno actual. Nos recuerdan que el Inai ya ha iniciado indagatorias de oficio para proteger a Carlos Loret de Mola de anteriores exhibiciones de sus datos en la mañanera, así como de la politóloga María Amparo Casar y familiares, y cuando se reveló el teléfono personal de la periodista de The New York Times, Natalie Kitroeff. ¿Será que se requiere mucho análisis para tomar la decisión de abrir una investigación, aunque termine siendo meramente testimonial?

Tamales y atole en las sesiones de Morena sobre la reforma judicial

Nos comentan que, además de hablar sobre “las verdades y mitos” de la reforma judicial, en las sesiones informativas que realiza Morena en el país, también apapachan a los asistentes con tamales y atole. Nos hacen ver que en la sesión de ayer en la sede del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, la mayoría de los participantes eran adultos mayores y fueron recibidos con su respectivo tamal y su vaso de atole. ¿Comienza desde ahora la movilización partidista para las elecciones que la reforma prevé para 2025, de ministros, jueces y magistrados?