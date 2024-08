El senador electo Manlio Fabio Beltrones calificó de unilateral y autoritaria la decisión del PRI de excluirlo del Grupo Parlamentario del Senado en la nueva legislatura, por lo que advirtió que defenderá y hará valer sus derechos político-electorales.

En un video publicado en las redes sociales, el exgobernador de Sonora afirmó que el presidente del partido, Alejandro Moreno es un aspirante a tirano y dictador que se siente incómodo con las críticas, mientras que el PRI, con esta dirigencia, se muestra mezquino y marrullero.

Insistió en que el proceso de renovación de la dirigencia, incluida la Asamblea Nacional fueron una farsa, con una elección simulada.

Beltrones advirtió que el INE y el Tribunal Electoral deberán resolver las impugnaciones sobre la ilegalidad de la reelección de Moreno Cárdenas, por lo que hizo un llamado a los militantes priistas a recuperar el partido, que ahora está en manos de unos cuantos ambiciosos empeñados en mantenerse a toda costa en la dirigencia.

“Tan ilegal la asamblea como ilegal cualquier represión partidaria instaurada en mi contra o de alguien más. Más aspirante a tirano y dictador no podría ser. Mis derechos políticos electorales no pueden vulnerarse por capricho de quien está incómodo con mis opiniones, los haré valer en su oportunidad, pero no perdamos la brújula, el horizonte.

“Por ello amigas y amigos militantes, debemos recuperar el PRI. La supervivencia del partido está en juego, esperemos la conclusión que el tribunal haga sobre la legalidad e ilegalidad ante este asalto, el asalto que se cometió y que perjudica a nuestro partido. Hoy se trata de defender a un partido histórico, una institución de interés público del Estado que tiene frente a sí enormes retos”, puntualizó.

Manlio Fabio Beltrones acusó que quien ha instaurado un proceso en su contra por criticar a la dirigencia es el PRI de Alito, cuya dirigencia no representa la unidad.

Tengámoslo claro, esta dirigencia reeleccionista, no representa la Unidad, el PRI de “Alito” debiendo ser formal, se ve marrullero y mezquino con los suyos y pequeño ante la sociedad.



— Manlio F. Beltrones (@MFBeltrones) August 13, 2024

“Recordemos que el PRI es un partido político, el PRI no le pertenece a nadie, por mucha que sea la ambición para apoderarse de un partido histórico, el enquistamiento de grupos políticos sólo perjudica a la militancia, al único que lesiona es al partido mismo. El reto es histórico, no pueden vencer a aquellos que no han sido capaces de convencer, no convencen la farsa de este proceso con una asamblea y una elección simulada.

“Amigas y amigos priístas, estamos dando la batalla por recuperar algo que es de todos, no de uno solo, nos lo debemos. El PRI no puede ser fosa de protección de algunos malos priistas que no logran ver más que la codicia del poder a costa de todo.

“El punto central es que el Tribunal Electoral y el INE deben resolver la ilegal e ilegítima autodesignación de su presidente, vamos, su reelección. Ahora resulta que disentir, según Alito, es ilegal, ahora resulta que no estar de acuerdo con Alito es atentar, según ellos, contra la unidad del partido.

Beltrones dijo que hay que tener claro que la dirigencia de “Alito” no representa la unidad y está muy lejos de ese concepto. “Yo he militado más de 50 años en el PRI, en el cual he tenido la oportunidad de compartir con sus distintos dirigentes, ideas y visiones en las cuales siempre se ha respetado el derecho a disentir”.

Por último, informó que en los próximos días dará a conocer sus siguientes pasos, luego de que fue excluido del grupo parlamentario del PRI en el Senado y se mantiene la amenaza de expulsarlo del partido.

