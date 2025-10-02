Más Información

Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

Nuevo golpe al huachicol; empresario de EU implicado

Senado aprueba y turna a San Lázaro reforma a Ley de Amparo; incluye retroactividad en juicios vigentes

La Luz del Mundo cumple 100 años ligada siempre al poder

Encapuchados causan destrozos en marcha pro Palestina; pintan la SRE y lanzan piedras a restaurantes

Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación

Caballos de Troya no ha habido”, aseguró la presidenta tras haber cumplido el miércoles un año de gobierno.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó la continuidad de la transformación a partir de 2018 y pidió esperar al domingo para su evento de cierre de rendición de cuentas, en el .

“Nuestra idea es hacer un posicionamiento político de qué representa la transformación y por qué hablamos de continuidad y avance de la transformación, qué ha cambiado en México a partir de diciembre de 2018 y cuáles son nuestros principios de gobierno”, expresó.

Añadió que se hará mención de lo que viene hacia adelante y los logros más importantes. Aseguró que el evento “no va a ser muy largo”.

