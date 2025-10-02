“Caballos de Troya no ha habido”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras haber cumplido el miércoles un año de gobierno.

En su conferencia mañanera de este jueves 2 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó la continuidad de la transformación a partir de 2018 y pidió esperar al domingo para su evento de cierre de rendición de cuentas, en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Nuestra idea es hacer un posicionamiento político de qué representa la transformación y por qué hablamos de continuidad y avance de la transformación, qué ha cambiado en México a partir de diciembre de 2018 y cuáles son nuestros principios de gobierno”, expresó.

Añadió que se hará mención de lo que viene hacia adelante y los logros más importantes. Aseguró que el evento “no va a ser muy largo”.

