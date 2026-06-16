La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) anunció que como resultado de las negociaciones con el Gobierno Federal, obtuvo 9 por ciento de incremento, entre salario y prestaciones, para los empleados del sector público, retroactivo al 1 de enero de 2026.

La FSTSE detalló que el acuerdo alcanzado con la Secretaría de Hacienda incluye percepciones adicionales como los estímulos económicos de fin de año (vales de Despensa), así como lo relacionado con el aguinaldo.

Lo anterior, como parte del ajuste del sueldo que beneficiará a los trabajadores agrupados en la Rama Operativa (administrativos y servicios generales), de aplicación general para la curva salarial del Sector Central, con énfasis en la fórmula estratégica de beneficiar con un mayor porcentaje a los trabajadores de menores percepciones.

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A través de un comunicado, la FSTSE destacó además el acuerdo logrado para que ningún trabajador en su sueldo básico quede ubicado por debajo del salario mínimo general, “impulsando así una recomposición de las percepciones salariales de aquellas personas trabajadoras, cuyo sueldo base se encuentra por debajo del salario mínimo general vigente, lo que privilegia el fortalecimiento de los ingresos cotizables”.

En lo que se refiere a las plazas de base, éstas deberán considerarse o aplicarse, sin excepción, conforme a la ley y el reglamento del escalafón vigente.

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La FSTSE adelantó que "a la brevedad, estaremos dando a conocer el incremento salarial obtenido en la negociación con el Gobierno Federal para los trabajadores de la Rama Médica, Paramédica y Grupos Afines."

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Durante un mensaje a los trabajadores, el dirigente de la FSTSE, Marco Antonio García Ayala, destacó el compromiso de fortalecer al Pensionissste como soporte fundamental del sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado.

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"En ese sentido se continuarán promoviendo las acciones Jurídico Administrativas para consolidar a ésta como la única Afore Pública, sin fines de lucro, creada para proteger e incrementar el ahorro de los trabajadores, para que al término de su vida laboral, éste obtenga una pensión suficiente que le permita tener una vejez digna y saludable.

"Así mismo, se continuará impulsando ante las Instituciones de la República su apoyo, para una operación eficiente del Pensionissste, a fin de fortalecer su viabilidad financiera, que le permita incrementar el reparto de utilidades a los trabajadores y ofrecerles mayores rendimientos", resaltó.

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“Estamos seguros que el fortalecimiento de la Afore Pública, aunado a la voluntad de la Presidenta de México, Dra Claudia Sheinbaum Pardo, para crear una Aseguradora Pública, constituirán los pilares para garantizar transparencia en la administración de los recursos de los trabajadores y una protección efectiva de las pensiones, en congruencia con el Proyecto de Nación de la mandataria mexicana”, subrayó .

La Central, que agrupa a 87 sindicatos, afirmó de manera categórica que la relación laboral con el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mantiene un soporte basado fundamentalmente en la permanencia en el empleo, haciendo valer en todo momento, en apego a la Ley, la estabilidad laboral con seguridad social integral mediante el fortalecimiento del ISSSTE.

Tras reconocer y valorar estos avances, “acordes al proyecto institucional de la presidenta Sheinbaum”, que representa el apuntalamiento de las reivindicaciones demandadas por los trabajadores, la FSTSE destacó la solidaridad presidencial, consistente en la ratificación permanente de la vigencia de los derechos laborales “que históricamente se han obtenido en beneficio de los Trabajadores al Servicio del Estado y de sus familias, que se plasma en su Seguridad Jurídica”.

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