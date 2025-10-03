El buque Escuela Cuauhtémoc zarpará este sábado de regreso a México, tras el accidente que sufrió en mayo pasado en el puente de Brooklyn, Nueva York, con saldo de dos tripulantes fallecidos: una cadete y un marino.

Más de 150 cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar y oficiales navales se incorporarán al buque para integrar el crucero de instrucción "Consolidación de la Independencia 2025", de retorno a nuestro país.

Para ello, informó la Secretaría de Marina, los cadetes viajaron este sábado a la ciudad de Nueva York para integrarse al Embajador y Caballero de los Mares, que saldrá desde el muelle 86 en Hudson River Park, la tarde del sábado.

Lee también Con documento falso sacan de Aduanas mercancía incautada

El buque fue reparado y se encuentra listo para zarpar con la tripulación con la que conmemora el día de la Armada de México.

"La Generación de Cadetes Navales 2022-2026 vuela con destino a la Ciudad de Nueva York para incorporarse al #CruceroDeInstrucción "Consolidación de la Independencia de México 2025", a bordo de nuestro emblemático Embajador y Caballero de los Mares", reportó la Secretaría de Marina.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr