Tras la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, advirtió que grupos de abogados privados han intentado acercarse a las familias de las víctimas para ofrecerles apoyo legal a cambio de un porcentaje económico, situación que aclaró no está vinculada con su administración.

“Sí quiero dejar muy claro que hay grupos de abogados que se acercan a los familiares y les ofrecen su apoyo a partir de cierto porcentaje. Nosotros tenemos un equipo de la ciudad, con un servidor público asignado a cada una de las víctimas o familiares. Se tienen tres reuniones a la semana de seguimiento jurídico, así que cualquier tema lo atendemos directamente”, señaló.

La mandataria capitalina precisó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dará a conocer la próxima semana los avances de la investigación sobre el siniestro, lo que permitirá acelerar la propuesta de reparación integral del daño a las familias por parte de los responsables.

Lee también Grieta en Puente de la Concordia se activó por lluvias del fin de semana, señala Gobierno capitalino

Agregó que ha circulado la versión de que los abogados que se acercan a las víctimas son parte del gobierno, lo cual desmintió de manera categórica:

“Eso es mentira. Sabemos que hay grupos privados de abogados que están rondando, platicando y ofreciendo sus servicios por porcentajes, pero no tienen nada que ver con la administración local”, subrayó.

Grieta en Puente de la Concordia

En relación con la grieta registrada en el Puente de la Concordia, Brugada explicó que no se trata de un socavón, sino de una afectación ocasionada por las intensas lluvias del fin de semana.

“La Concordia es una zona que está en los límites de la ciudad y el Estado de México, y lamentablemente tiene problemas de hundimientos diferenciales. Con la lluvia tan fuerte que hubo, se abrió una grieta que ya se está atendiendo de inmediato por la Secretaría de Gestión Integral del Agua y la Secretaría de Obras”, indicó.

Lee también Explosión de pipa en Puente de la Concordia, no fue por baches ni fallas en la unidad: Fiscalía CDMX

La jefa de Gobierno adelantó que la vialidad quedará reabierta mañana por la tarde y recalcó que fenómenos similares se registraron en otros puntos de la capital tras las precipitaciones.

Finalmente, Brugada señaló que el Gobierno capitalino se apegará a las nuevas normas federales sobre transporte de sustancias peligrosas, mismas que serán presentadas este jueves por el Gobierno de México, a fin de reforzar la seguridad y evitar tragedias como la ocurrida en Iztapalapa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr