"Gracias por su constante paciencia mientras buscamos solucionar los problemas actuales", comunicó bet365, la empresa de apuestas en línea, luego de la inhabilitación de su plataforma.

La empresa indicó que se encuentra trabajando con todos sus agentes para restablecer los servicios, mientras tanto, "podemos asegurarle que sus fondos permanecen a salvo y seguros", precisó.

Además, mencionó que proporcionará más actualizaciones a su debido tiempo.

¿Qué pasó con las apuestas en Bet 365?

El pasado 11 de noviembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó a Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca, casinos subsidiarios de TV Azteca de Grupo Salinas.

El motivo: supuesto lavado de dinero con efectivo, transferencias internacionales y plataformas digitales.

Las plataformas extranjeras bet365 y Betano funcionan en el país bajo el permiso de los sellos Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca, por lo que se encuentran inhabilitadas desde que se anunció la investigación de la UIF.

Desde hace una semana, los usuarios de bet365 no pueden acceder al portal y están inhabilitadas las apuestas de futbol, las ofertas y las promociones, debido a que el sitio registra error, por lo que manifestaron en redes sociales descontento e incertidumbre por no saber si su dinero aún les pertenece.

¿Qué es bet365?

Son casas de apuestas y casinos en línea, donde los usuarios pueden apostar su dinero en distintos eventos deportivos como futbol, box, ciclismo, tenis, Fórmula 1, entre otras actividades.

En su interfaz, permiten participar en distintos juegos como casino en vivo, ruleta, blackjack, póker y juegos de tragamonedas en línea.

