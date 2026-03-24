El periodista Juan Pablo Becerra-Acosta presentó su renuncia a la dirección de la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego de que se detectara un error ortográfico en la portada de la edición número 5 mil 639, publicada el pasado lunes.

En un primer momento, el director presentó su renuncia, calificando el error como una de esas “torpezas desgarradoras que arrancan la piel, que desuellan”.

La errata fue señalada por la periodista Leticia Robles de la Rosa, quien a través de redes sociales evidenció que en la publicación se utilizó la palabra “desollan” en lugar de “desuellan”, en referencia a versos del poeta Jaime Sabines.

“Hoy la Gaceta UNAM trae un error en su portada que es doloroso porque es la UNAM, la Máxima Casa de Estudios. ‘Desollan’. Eso no existe. Es desuellan. Los versos del gran Sabines desuellan, no ‘desollan’”, escribió.

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Error ortográfico en la portada de la Gaceta de la UNAM (24/03/2026). Foto: Especial

Tras la crítica, Becerra-Acosta asumió la responsabilidad del error y explicó el origen de la equivocación. “En mi chat de ‘Portadas’ con los diseñadores señalé que eran versos ‘desolladores’ más que ‘desgarradores’ y, al cambiar el sumario y escribirlo todo en mayúsculas, cometí la imperdonable pifia. Por tanto, no es un error atribuible a la Universidad, no es un gazapo de la UNAM, es una equivocación enteramente mía”, afirmó.

Un día después de la publicación, el propio Becerra-Acosta informó que, tras dialogar con el director general de Comunicación Social de la UNAM, Mauricio López, se determinó que no habría cambios en la dirección de la Gaceta.

En un comunicado, el también periodista se comprometió a fortalecer los procesos editoriales del medio universitario, con el objetivo de mantener y mejorar la calidad de su contenido informativo.

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