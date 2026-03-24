El periodista mexicano Juan Pablo Becerra-Acosta presentó su renuncia a la dirección de la gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a causa de un error de ortografía en la portada de la edición 5 mil 639, publicada el pasado lunes, y dedicada al poeta y político Jaime Sabines (1926-1999).

Antes, la reportera del diario Excélsior Leticia Robles de la Rosa había advertido en su cuenta de X acerca de dicha equivocación, consistente en colocar la palabra "desollan" en lugar de "desuellan" en la primera plana de Sabines, del cual se cumple el centenario de su nacimiento el próximo miércoles.

"Hoy la Gaceta UNAM trae un error en su portada que es doloroso porque es la UNAM, la Máxima Casa de Estudios. 'Desollan'. Eso no existe. Es desuellan. Los versos del gran Sabines desuellan, no 'desollan'", comentó.

Hoy la @Gaceta_UNAM trae un error en su portada que es doloroso, porque es la @UNAM_MX la máxima casa de estudios.



“Desollan”.



Eso no existe.



Es d e s u e l l a n.



Los versos del gran Sabines desuellan, no “desollan”.



😔 pic.twitter.com/U7pRmAmUR9 — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) March 23, 2026

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Después de esta observación, el columnista de EL UNIVERSAL comentó que al comienzo iba a decir "versos desgarradores", se adjudicó el error cometido cuando cambió el sumario y deslindó a la Máxima Casa de Estudios.

"Es una equivocación enteramente mía. En consecuencia, como en el periodismo hay torpezas desgarradoras que arrancan la piel, que desuellan, presenté ya mi renuncia", agregó.

Leticia, originalmente la portada decía versos “desgarradores”. El error fue enteramente mío porque comenté en mi chat de “Portadas” con los diseñadores que eran versos “desolladores” más que “desgarradores” y, al cambiar el sumario y escribirlo todo en mayúsculas, cometí la… https://t.co/SBz2iMNrlz pic.twitter.com/qTGOMDygFO — Juan Pablo Becerra-Acosta Molina (@jpbecerraacosta) March 23, 2026

Cabe decir que Becerra-Acosta es director desde agosto de 2021, la edición digital fue corregida y, al momento, la Universidad Nacional Autónoma de México no se ha pronunciado al respecto en su Dirección General de Comunicación Social (DGCS).

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Cotidianeidad, materia prima de Sabines

En el texto "El poeta que tropezaba con una piedra, le llamada 'piedra', y no dejaba de asombrarnos...", escrito por el también colaborador de El Gran Diario de México, Roberto Gutiérrez Alcalá, y localizado en la sección Cultura de la Gaceta UNAM, aborda el hecho de que dicho poeta originario de Chiapas llevaba la cotidianeidad a sus creaciones y, debido a esto, atrajo la atención de la gente que no estaba acostumbrada a la poesía.

Además, entrevista al editor de Periódico de Poesía de la Máxima Casa de Estudios, Hernán Bravo Valera, sobre las influencias y temas comprendidos por Jaime Sabines en sus escritos. El domingo, el suplemento cultural de EL UNIVERSAL, Confabulario, publicó algunos textos dedicados a Jaimes Sabines, en los cuales se hace un recorrido de su vida, obra y casa, con permiso de la familia, y se charla con traductores al árabe, inglés e italiano.

¿Qué dice la Real Academia Española?

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española (DLE) de la Real Academia Española (RAE), el concepto "desollar" quiere decir "causar a alguien grave daño en su persona, honra o hacienda" y "desuellan" es la conjugación en presente de indicativo para la tercera persona del plural, en otras palabras, ustedes y ellas/ellos.

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Debido a la renuncia de Juan Pablo Becerra-Acosta, reporteros como Raúl Trejo Delarbre, Soledad Durazo y Vero Teigeiro reaccionaron al calificar que "no amerita su salida" y que "eso habla muy bien de ti".

"Vivo en un país donde un editor de un periódico universitario renuncia por un error de ortografía, pero donde político señalados por corruptelas, vínculos con el narco o malos resultados se sienten víctimas por ello y siguen en su puesto como si nada. Vaya", externó Teigeiro.

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