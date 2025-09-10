Al destacar que en el Paquete Económico 2026 se garantizan todos los programas sociales de bienestar, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en el próximo año se iniciará con la entrega de la Beca Universal "Rita Cetina" para los estudiantes que cursen su primaria y con la que se les entregarán mil 900 pesos bimestrales.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal recordó que esta fue una promesa que hizo en su campaña presidencial.

"Todos los programas de bienestar garantizados. Aumenta el número de beneficiarios en caso de adultos mayores, y en el caso de becas de niños y niñas, porque se acuerdan, me comprometí a ir poco a poco aumentando el número de beneficiarios, porque el próximo año nos vamos a primaria, de manera gradual, pero nos vamos ya a la primaria.

"Ya todos los jóvenes de educación media superior tienen beca, todas y todos los adolescentes de secundaria -si estudian en escuela pública- tienen beca, y el próximo año iniciamos con primaria, como me comprometí en campaña", dijo.

