La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 10 de septiembre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Paquete Económico "histórico": Edgar Amador; sin reforma fiscal van por mayor recaudación, asegura

Al destacar que sin una reforma fiscal, sin mover impuestos, y combatiendo la corrupción, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, dijo que, el Proyecto del Presupuesto de Egresos 2026 prevé que los ingresos tributarios lleguen a 15.1 %. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Una de las principales “presiones” en el presupuesto es el pago de la deuda de Pemex, admite Hacienda

El titular de Hacienda, Édgar Amador Zamora, admitió que una de las principales “presiones” en el presupuesto es el pago de la deuda de Pemex. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Garantizados todos los programas sociales en Paquete Económico 2026: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que con el Paquete Económico 2026 se garantizan los programas sociales, y aumenta el presupuesto para salud, educación, vivienda, así como la inversión pública para la construcción de trenes y carreteras. Foto: Berenice Fregoso/EL UNICERSAL

Seguiremos pagando "la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña": Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que con el Paquete Económico 2026 se seguirá rescatando a Petróleos Mexicanos (Pemex) y continuar pagando "la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña". Foto: Berenice Fregoso/EL UNICERSAL

Sheinbaum lamenta fallecimiento de otro marino presuntamente ligado a huachicol fiscal; realiza FGR la investigación

Luego que la Secretaría de Marina (Semar) reportó el fallecimiento del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en un presunto accidente en una práctica de tiro, y presuntamente ligado con el caso de huachicol fiscal, Sheinbaum Pardo lamentó el acontecimiento, y dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) realiza la investigación. Foto: Berenice Fregoso/EL UNICERSAL

Sheinbaum le responde a Ricardo Anaya: "él debe explicar porque se fue del país seis años", dice

Luego que el senador Ricardo Monreal cuestionó el Paquete Económico 2026 y el tema del huachicol fiscal, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que él debe explicar porque se fue seis años del país y regresó solamente para tener fuero. Foto: Berenice Fregoso/EL UNICERSAL

Sheinbaum y Hacienda: Impuesto para videojuegos violentos “no es un tema recaudatorio, es más de seguridad”

Tras presentarse el Paquete Económico 2026 que propone establecer un impuesto especial a los videojuegos con contenido violento, la Mandataria federal y el titular de Hacienda, Édgar Amador Zamora, señalaron que es para la atención a las causas. Foto: Berenice Fregoso/EL UNICERSAL

