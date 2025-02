Las comisiones unidas de Energía y Estudios Legislativos del Senado aprobaron las leyes secundarias de la reforma energética, con 22 votos a favor, ocho en contra y ocho abstenciones, todas ellas del PAN.

Se trata de la Ley de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de la Ley de Planeación y Transición Energética, de la Ley del Sector Eléctrico, de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley de la Comisión Nacional de Energía.

Además, se armonizan otras cinco leyes, estableciendo las bases para un sector energético fuerte, confiable y sustentable, centrado en la soberanía nacional y la justicia social.

Lee también Sheinbaum: Ya no hay obstáculos para la elección judicial; salgamos a votar el 1 de junio

Senadores de Morena destacaron que estas reformas, propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum, revierten la del expresidente Enrique Peña Nieto de 2013, “cuando se buscó privatizar a Pemex y la CFE”.

Laura Itzel Castillo, presidenta de la Comisión de Energía, defendió estas modificaciones.

“El asunto que hoy nos ocupa es trascendental para nuestra nación. El sector energético y nuestra soberanía hoy son una realidad, por ello la Cuarta Transformación implementó una política de rescate de Pemex y la CFE, para recuperar la potestad del Estado sobre el petróleo y la electricidad.

“Con esta política se frenó la privatización y se fortaleció a ambas industrias. Hoy siguen siendo patrimonio del pueblo de México. (…) Son visibles los resultados de nuestra política energética, ya que los precios del gas, las gasolinas y la luz se han mantenido sin incrementos, subrayo en términos reales”, aseguró.

Lee también Sheinbaum celebra enseñanza de náhuatl en escuelas de CDMX; “mantener las lenguas es mantener la historia”, dice

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, señaló que con la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) como se establece en estas leyes, se viola el T-MEC.

“Teníamos dos reguladores independientes, la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, eliminan otra vez por su adicción por el control los dos reguladores independientes, crean un nuevo órgano, la CNE que está complemente controlado por la Secretaría de Energía. (…) Ahora, más allá de la cuestión ideológica, el problema es que esto viola el Tratado de Libre Comercio.

“Están viendo que el niño es risueño y le hacen cosquillas, sí de por si Trump es un bullying, que viola un día si y un dia no el Tratado de Libre Comercio, y ustedes al desaparecer estos dos órganos reguladores que hoy son independientes, están violando el T-MEC, aunque digan que no, están violando el T-MEC, y esto al tiempo, lo van a denunciar en los panales y nos va a traer problemas adicionales”, advirtió.

Lee también Confirman detención de “El Cholo”, en Guanajuato; es jefe de sicarios del Cártel de Santa Rosa de Lima

Claudia Anaya, senadora del PRI, afirmó que estas reformas conservan el “corazón” de la reforma que en 2013 impulsó el entonces presidente Enrique Peña Nieto.

“El corazón de la reforma energética de 2013 prevalece, persiste, pues es la inversión privada. ¿Están cancelando la inversión privada? No, compañeras, no compañeros. Pero cambia el modelo de negocios, ¿para perjudicar al empresario?, no compañeros. Yo les podría ahora decir a ustedes entreguistas, vendepatrias, ¿por qué razón?, porque amplían la ganancia para el inversor privado.

“Anteriormente, si querías invertir en Pemex tenías que pagar por lo menos un 50 por ciento de impuesto, ahora se bajan al 30 y aun 12 por ciento si es para el gas. (…) ¿Quiénes son pues los entreguistas, vendepatrias? El modelo de negocios cambia, pero para beneficiar a los empresarios”, señaló.

Lee también Inicia debate en comisiones del Senado sobre leyes secundarias de reforma energética; incluye 6 principales y 5 adicionales

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, afirmó que estas leyes no brindan garantías para evitar la corrupción, fortalecer la transparencia y acabar con la impunidad, principalmente, en Pemex.

“Nosotros creemos que regular la industria energética es necesario, pero no a costa de hipotecar el futuro de las y los mexicanos. México merece un sistema energético bien diseñado, económicamente competitivo, capaz de proveer la demanda eléctrica necesaria, sí pero a través de energías limpias, baratas, accesibles para las y los mexicanos, con transparencias, rendición de cuentas y mecanismos anticorrupción”, dijo.

Estas modificaciones secundarias permitirán retomar la planeación estatal con instrumentos vinculantes a mediano y largo plazo.

Lee también 8 de marzo: “Urgente ver a las mujeres privadas de la libertad”; piden perspectiva de género en centros de reclusión

Además, por primera vez, se reconoce la justicia energética para reducir desigualdades en el acceso y uso de la energía, priorizando a las poblaciones más vulnerables.

“Se devuelve Pemex y CFE al pueblo de México como empresas públicas, con criterios de eficiencia, transparencia y austeridad, se determina que las actividades que realicen no serán consideradas monopólicas, pues cumplen una función social, y desaparecen sus subsidiarias, dando paso a su reintegración vertical y horizontalmente”, establece el dictamen.

En el caso del sector eléctrico, se define el concepto de prevalencia, con lo cual CFE mantendrá, al menos, 54 por ciento del promedio anual de la energía inyectada a la red.

Se mantiene el compromiso de no incrementar las tarifas por encima de la inflación, se definen las áreas de participación para la iniciativa privada con orden y transparencia, y se mantiene el mercado eléctrico, garantizando la confiabilidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional.

El dictamen se envió a la Mesa Directiva, que lo someterá a discusión y votación del Pleno del Senado esta misma semana.

Lee también Sheinbaum en el Día de la Bandera: Ya no es cuando gobiernos se arrodillaban ante extranjeros; a México se le respeta

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/rmlgv