La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que, incluso, en el sistema de pagos de Pemex con sus proveedores y contratistas hubo irregularidades y pagos indebidos de la petrolera.

Pemex adeuda al cierre de septiembre de 2024 un total de 20 mil 500 millones de dólares a sus proveedores y contratistas, de acuerdo con sus estados financieros.

En su informe individual sobre el ejercicio de recursos públicos correspondientes a 2023, la ASF encontró al menos nueve acciones de irregularidades que dan cuenta del desorden que la petrolera tenía en ese año para pagar a las empresas que le sirven bajo algún contrato público.

En primer lugar, la autoridad fiscalizadora detectó que Petróleos Mexicanos carece de un análisis respecto del costo-beneficio de la implementación de los mecanismos financieros para el pago de adeudos a proveedores y contratistas, en el cual se evalúe si el costo financiero generado y pagado por la misma petrolera sus subsidiarias resulte conveniente en términos financieros

Además, no se identificaron reportes al Consejo de Administración de Pemex en los que se hiciera del conocimiento de los consejeros el monto pagado por costo financiero, que en 2023, fue de cinco mil 544 millones de pesos.

De igual forma, la Auditoría identificó que el pago del costo financiero de cinco mecanismos financieros se realizó con desfases de entre 5 y 80 días, lo que generó un riesgo no materializado de pago de intereses moratorios por 4.7 millones de pesos.

También, explica que, con el comparativo entre las bases de datos que proporcionó Pemex, relacionadas con las facturas pagadas en 2023 por la implementación de Mecanismos Financieros para el pago de adeudos a proveedores y contratistas, se determinaron diferencias por 2 mil 164 millones de pesos y 8.6 millones de dólares.

A septiembre pasado, Pemex acumulaba adeudos con proveedores por 402 mil millones de pesos. Archivo El Universal

También, informó que, en tres casos de Codificación de Pagos y Descuentos (COPADE) emitidos en 2021, por 16.6 millones de pesos, se identificó que el monto reportado como pagado de las facturas por 330 mil pesos fue parcial, situación no prevista en las condiciones establecidas en la implementación de los mecanismos de factoraje.

La ASF también encontró que, en relación con pagos a dos empresas por 515 millones de pesos, correspondieron a erogaciones de Pemex Exploración y Producción (PEP) relacionadas con contratos de extracción de hidrocarburos celebrados con la Comisión Nacional de Hidrocarburos y las empresas, en los cuales PEP funge como obligado solidario en un 50%.

“Por lo anterior, las erogaciones no están asociadas a una factura, ya que corresponden a obligaciones contractuales vinculadas a una sociedad entre Pemex con los terceros y no al pago de un adeudo con un proveedor o contratista, por lo que no eran susceptibles de incluirse en los mecanismos financieros”, apuntó al ASF.

La Auditoría también reveló que en un mecanismo financiero para el pago de adeudos a proveedores y contratistas, la entidad fiscalizada realizó un pago en exceso de 254 mil pesos, por un error en la aplicación del tipo de cambio.

“Al respecto, y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la entidad fiscalizada acreditó la recuperación del monto antes referido”, afirmó la ASF.

Además, la autoridad fiscalizadora identificó que los registros contables de las operaciones no fueron homólogos en Pemex y sus subsidiarias, ya que se realizaron registros en cuentas que no estaban reconocidas en las guías contables, de las que también se determinó que no son adecuadas para reconocer las operaciones de factoraje.

Finalmente, la ASF no contó con los mecanismos de control para verificar que los adeudos pagados mediante mecanismos financieros correspondieron a obligaciones reales de pago a cargo de Pemex y sus filiales.

Pemex está en líos hasta para pagar impuestos, afirma Luis Miguel Labardini, socio de la consultora energética Marcos y Asociados. Foto: Archivo | El Universal

