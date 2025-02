La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) realizó pagos en exceso por 15 millones 975 mil 400 pesos en la ampliación del Tren Suburbano Lechería-Jaltocan-AIFA, en Ciudad de México y Estado de México.

Asimismo, se determinaron 17 millones 581 mil 186 pesos pendientes por aclarar.

En los pagos en exceso, la ASF detectó 424 mil 700 pesos en el contrato de obra pública núm. DGDFM-07-23, debido a que en 11 conceptos relativos a concreto hidráulico de diferentes resistencias se omitió descontar el volumen que ocupa el acero de refuerzo en los elementos estructurales de concreto.

Así como otros 330 mil 300 pesos debido a que no se realizaron los ajustes en el concepto de obra “Construcción de muro contención perimetral al patio”, ya que parte de la excavación del muro perimetral se realizó con la ejecución de los conceptos "Despalme de 50 cm de espesor" y “Excavación...”, y en el concepto “Malla ciclónica calibre 11, de 2 mts de altura..." no se ejecutaron 190 m de malla ciclónica.

La ASF también detectó que 363 mil pesos debido a que, en dos conceptos relativos al derribo y troceo de árboles, no se acreditó la utilización de una retroexcavadora considerada en los precios unitarios y en el concepto relativo al muro de tierra armada, no se demostró que se haya utilizado la cimbra de madera considerada en el precio unitario, además de que, no se requiere el uso de cimbra de madera.

De igual forma, el organismo indicó que caben por aclarar 263 mil 300 pesos en dos conceptos debido a que no se descontó el volumen que ocupan las cuentas en los cuerpos de terraplén y sub-balasto.

También descubrió 113 mil 300 pesos debido a que para la construcción de tres columnas se utilizaron para pago los conceptos de concreto para pilotes y acero de refuerzo en pilotes, en lugar de haber utilizado los conceptos de concreto en pila-muro y de acero de refuerzo en pila-muro; adicionalmente, se omitió descontar el volumen que ocupa el acero de refuerzo en los pilotes de concreto.

Otros 111 mil 100 pesos en el pago del ajuste de costos en el contrato de obra pública núm. DGDFM-26-21, ya que no se consideró la deductiva que se realizó en la estimación de obra núm. 22, derivada de la observación realizada por la ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2022, relativos al acarreo de materiales.

La ASF también encontró trabajos de mala calidad en el contrato “Capa base de 45 cm de espesor…”, debido a que se observó que la capa base del camino perimetral del patio de maniobras, el material se encuentra disgregado, en mal estado y no está compactado totalmente.

También se encontró una incorrecta administración del contrato de obra "Generador eléctrico para torre de iluminación...", pues se pagó como un precio unitario, por lo que las piezas pagadas no han ingresado al inventario y resguardo por parte de la SICT y se encuentran en poder y a disposición de la contratista.

En total, la ASF generó cuatro promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 10 pliegos de observaciones en la ejecución de esta obra.

