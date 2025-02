La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo conmemoró este 24 de febrero el Día de la Bandera en el Campo Militar Marte, donde declaró que el pueblo de México es patriótico y se le respeta porque “no somos colonia de nadie”, además de que “ya no es como antes, que los gobiernos se arrodillaban ante gobiernos extranjeros o que miraban fuera como ejemplos a seguir”.

Ante integrantes de las Fuerzas Armadas, su gabinete, alumnos y alumnas de diversas escuelas, Sheinbaum Pardo recordó la iniciativa que envió en días pasados contra la intromisión extranjera.

“Ya no es como antes, que los gobiernos se arrodillaban ante gobiernos extranjeros o que miraban fuera como ejemplos a seguir. Ahora no, desde que llegó la transformación al gobierno, es claro que reivindicamos que a México se le respeta, que no somos colonia ni protectorado de ningún país”, expresó.

“Nuestra bandera es símbolo de las cuatro transformaciones, es símbolo de nuestros migrantes, es símbolo de nuestro pueblo en su lucha incansable por la justicia y es símbolo, sobre todo, de nuestra independencia”, declaró.

Agregó que el pueblo mexicano es valeroso y cuando se une en torno a su historia, patria y bandera “no hay fuerza en el mundo que pueda doblegar su espíritu”.

“México es un país libre, independiente y soberano, y que su pueblo no permite la violación de su soberanía. La iniciativa establece que el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación. Tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea por tierra, agua, mar o espacio aéreo.

“Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables”, dijo al advertir que a las personas extranjeras se les podrá imponer la pena más severa posible así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Acompañada de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; del secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; y del secretario de Defensa, general Ricardo Trevilla, la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas tomó protesta de bandera, simultáneamente a través de la red digital, a 920 escoltas de escuelas primarias y secundarias de las 31 entidades federativas.

La Presidenta también realizó el abanderamiento de escoltas a escuelas primarias y secundarias de la Secretaría de Educación Pública, así como a unidades del Ejército Mexicano, Armada de México, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

