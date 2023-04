Las Comisiones de Comunicaciones y Transportes, y Estudios Legislativos del Senado aprobaron en "fast track" una reforma a varias leyes que contemplan la creación de una línea aérea del Estado y establecer las herramientas para que el gobierno mexicano recupere la categoría 1 de aviación.

Por mayoría de votos y sin cambios, se avalaron modificaciones a la Ley de Aeropuertos y a la Ley de Aviación Civil, la cuales forman parte de un paquete de reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde desde su debate en la Cámara de Diputados se eliminó el tema del cabotaje.

Se incorpora la figura de la asignación para que el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) pueda otorgar a las entidades de la Administración Pública Federal prestar el servicio público de transporte aéreo nacional.

La asignación será por tiempo indefinido y concluirá “sólo cuando se acredite fehacientemente que ya no existe la causa de utilidad pública, interés público, interés general, interés social o por razones de seguridad nacional que lo justifiquen”.

Por otra parte, las bases para la recuperación de la categoría 1, que dotan de mayores facultades a la Agencia Federal de Aviación Civil, permitirían contrarrestar la degradación a categoría 2 realizada por la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense hace casi dos años, la cual impide abrir nuevas rutas y frecuencias hacia Estados Unidos.

Lee también: Diputados aprueban por mayoría reforma de AMLO para que SFP contrate bienes y servicios

Críticas a la línea aérea del Estado

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, argumentó que el Estado sea administrador de los aeropuertos y de una línea aérea, puede generar una “vulneración a las reglas de competencia”.

La priista Claudia Ruiz Massieu dijo que una línea aérea no le conviene al Estado mexicano: “Que invierta en otras cosas, en otro tipo de infraestructura para la ciudadanía. Tener mejores servicios de salud por citar un ejemplo, en policías civiles para tener mejores condiciones de paz, no en servicios aéreos. Las experiencias mundiales muestran que los Estados no saben administrar aerolíneas y el dinero se puede usar en otras cosas”.

El senador de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, criticó la fundación de esta nueva aerolínea: “No ha dado unos buenos resultados, ya no en México sino a nivel mundial cuando el Estado se pone a prestar servicio de naturaleza privada o más encaminado a la práctica del sector privado, como es la propia aeronáutica”.

Damián Zepeda, del PAN, expuso: “El doble colmo, una acción más sumado a las 200 civiles que ahorita tiene el Ejército hacia la militarización de nuestro país”.

La presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Lucy Meza, indicó que el Estado mexicano sufrió un duró golpe tras la degradación de su categoría 1 en años pasados.

“Sin embargo, no cabe duda alguna, que llevar a cabo este tipo de adecuaciones legales a las normativas que rigen la materia aérea, podrá ser posible la recuperación de nuestra categoría 1”, dijo la morenista.

Lee también: Proponen a AMLO al Premio Nobel de la Paz en la mañanera… y Adán Augusto López se reserva su opinión

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Rafael Espino, consideró que la aprobación de esta minuta resulta indispensable para estar en posibilidades de recuperar la categoría 1.

Expuso que desde mayo de 2021, cuando se perdió la categoría 1, las aerolíneas mexicanas no han podido abrir nuevas rutas y frecuencias entre México y Estados Unidos. Mientras que las aerolíneas extranjeras han abierto cerca de 35 nuevas rutas comparado con hace dos años, resultando en una disminución del 8.1 por ciento de los empleos que genera esta industria.

El proyecto de dictamen fue enviado a la Mesa Directiva para ser discutido en la sesión de este jueves por el pleno senatorial.

Con información de Víctor Gamboa

Lee también Gobernadores de Morena llegan a Palacio Nacional para encuentro que sostendrían con AMLO sobre seguridad