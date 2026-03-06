Un inmueble presuntamente utilizado por la delincuencia organizada para almacenar huachicol, fue asegurado por la Marina Armada y la Fiscalía General de la República (FGR), en el municipio de Compostela, Nayarit.

Durante un vuelo de vigilancia con dron se detectó este lugar de almacenamiento clandestino de combustible en la comunidad La Peñita de Jaltemba, municipio de Compostela, reportó la Secretaría de Marina (Semar).

Indicó que derivado de lo anterior, el personal naval y de la FGR realizaron un cateo en la propiedad en el que se aseguró un vehículo tipo autobús, una Urban y un semi-remolque cisterna con un volumen significativo de hidrocarburo, quedando a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

Aseguran inmueble en Nayarit usado para almacenar huachicol (06/03/2026). Foto: Especial

La Semar señaló que dichas acciones son orientadas a la prevención de actividades ilícitas, mantener el orden público y garantizar el bienestar de las familias en el estado de Nayarit.

La dependencia afirmó que el Sector Naval de Boca de Chila pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico 327 688 0731.

Asimismo, recordó que la Secretaría de Marina Armada de México tiene disponible el siguiente número de contacto, en caso de emergencias: 800 MARINA 1(800 627 4621).

