El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, presentó el portal “lasmentirasdelpan.com” en el que tratará de desmentir las acusaciones de panistas, por presuntos nexos con el crimen organizado, enriquecimiento ilícito y nepotismo.

Cabe recordar que el pasado 5 de agosto, los diputados Héctor Saúl Téllez y María Elena Pérez-Jaén, acompañados del vocero nacional del PAN, Jorge Triana, anunciaron que pedirían a la Comisión Permanente crear una Comisión Especial para investigar la red de empresas del morenista o de familiares beneficiadas por contratos gubernamentales, como la Sedena, Pemex, la Secretaría de Salud, el Banco del Bienestar, el IMSS, entre otras.

Arturo Ávila dijo que en su portal recopilará documentos oficiales para contestar a las acusaciones.

Arturo Ávila lanza portal "Las mentiras del PAN" en defensa de acusaciones por nexos con el crimen organizado (22/08/2025). Foto: captura de pantalla

“Lo que hemos hecho es un compromiso de que cada una de las mentiras, en cada uno de los casos que han presentado, se desmienta con un dato corroborado por un documento oficial importante, no con otra narrativa de comunicación”, dijo en conferencia de prensa.

Detecta más de 100 "mentiras del PAN" en dos semanas

Señaló que el portal servirá como un repositorio de pruebas y un instrumento de consulta para la sociedad.

“En apenas dos semanas hemos detectado 127 mentiras, por eso tendremos un contador para medir cuántas se difunden y con qué frecuencia. Queremos que la gente tenga acceso a la verdad con respaldo oficial”, expresó.

Añadió que el portal ya está disponible y comenzará a actualizarse con información sobre casos como el denominado “cartel inmobiliario”, el verdadero “narcogobierno”, lo que hay detrás de la “ley espía”, personajes como “Beatriz Gutiérrez Müller” y otros señalamientos utilizados por la oposición.

Asimismo, adelantó que próximamente se incluirán nuevos casos relacionados con los senadores Lilly Téllez y Ricardo Anaya, el exgobernador Cabeza de Vaca y los hermanos Taboada.

