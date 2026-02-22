Más Información

Caos por “El Mencho” desata 252 bloqueos en 20 estados; 90% ya fueron desactivados, afirma el Gabinete de Seguridad

Casa Blanca felicita al Ejército por caída de "El Mencho"; confirma apoyo de inteligencia a México

Universidades ajustan modalidades de clases por violencia tras muerte de "El Mencho"; UNAM, UDG y UAEMéx aplican clases virtuales e híbridas

El capo con precio internacional; esta es la millonaria recompensa que ofrecía EU por "El Mencho", líder del CJNG

Violencia en Jalisco tras muerte de "El Mencho" deja 25 detenidos; saquean 69 tiendas Oxxo y dañan 18 sucursales del Banco del Bienestar

La violencia desatada en 20 estados por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, también generó estragos entre periodistas. De acuerdo con , se documentaron al menos ocho agresiones contra la prensa durante la jornada de bloqueos y actos delictivos de este domingo.

En redes sociales, la organización reportó dos ataques en Guanajuato, dos en Jalisco, dos en Tamaulipas y uno en Michoacán y Sinaloa, respectivamente, todos posiblemente vinculados a grupos del crimen organizado o sujetos desconocidos.

A la vez, indicó que se registró una agresión más, ocurrida en Nayarit, la cual está “en proceso de documentación”.

“El periodismo tiene un rol vital: informar a la ciudadanía sobre lo que ocurre para que pueda tomar decisiones conscientes sobre su propia seguridad”, expresó.

En ese contexto de alto riesgo, Artículo 19 hizo un llamado a las autoridades federales y estatales a cumplir con su obligación de garantizar la protección a periodistas y generar condiciones óptimas de seguridad para la libertad de expresión.

De igual modo, exhortó a medios de comunicación a fortalecer y activar protocolos de seguridad para sus reporteros, particularmente quienes cubren hechos de violencia, pues “la prevención no es opcional”.

Esta cifra es preliminar, ya que la asociación continúa monitoreando el desarrollo de los hechos y su cobertura informativa, lo que podría aumentar el número de .

“Periodista, si eres víctima de agresión, contáctanos a través de nuestras redes sociales”, agregó.

