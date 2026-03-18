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La secretaria de Bienestar, , sostuvo un encuentro con Servidores de la Nación en Monterrey, Nuevo León, con el objetivo de reconocer su compromiso, dedicación y cercanía con el pueblo de México.

A través de redes sociales, Montiel Reyes afirmó que “cuando se trata de servir al pueblo, no hay barreras para las y los Servidores de la Nación”.

Además, agradeció su vocación y entrega para recorrer comunidades, escuchar a la gente y hacer posible que el bienestar llegue a cada rincón en México.

Ariadna Montiel sostiene encuentro con Servidores de la Nación en Monterrey, Nuevo León, este miércoles 18 de marzo de 2026. Foto: Especial
Ariadna Montiel sostiene encuentro con Servidores de la Nación en Monterrey, Nuevo León, este miércoles 18 de marzo de 2026. Foto: Especial

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Asimismo, indicó que durante la reunión también conversaron sobre las siguientes tareas de los .

Desde el pasado 12 de marzo, la funcionaria ha sostenido encuentros con Servidores de la Nación en estados como Guerrero, Morelos, Jalisco, Puebla, Tlaxcala y Coahuila.

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em/apr

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